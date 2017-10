Anul în care planeta a scăpat de plictis şi migrene

Foileton

Anul în care planeta a scăpat de plictis și migrene

Nevastă-mea este, în sfârșit, mulțumită! Agenția pentru Furniza-rea Gărzilor de Corp i-a acceptat cererea și a inclus-o pe lista de așteptare. În cel mult șase luni, îi va fi livrat un body-guard. Criza de gărzi de corpTrebuie să știți că, de vreo trei ani, omenirea se confruntă cu un deficit acut de gărzi de corp. Astăzi, nici cu șpagă nu poți obține un body-guard peste rând. Nimeni nu și-ar fi închipuit că, după criza petrolului, a apei de ploaie și a gumei de mestecat, va urma cea a gărzilor de corp. Cercetătorii au reușit să prevadă că încălzirea globală va fi urmată de răcirea totală. Futurologii au anticipat eradicarea scrisului și cititului, ceea ce, fie vorba între noi, era firesc să se întâmple după ce locul perimatei civilizații bazate pe învățământ și carte, vinovată de moartea a miliarde și miliarde de neuroni, a fost luat de odihnitoarea cultură a audio-vizualului. Dar cine ar fi putut să-și închipuie că progresul omenirii va fi amenințat de o penurie de gărzi de corp?Istoricii susțin că semințele acestei crize au fost semănate pe la sfârșitul secolului XXIII. În acea epocă, s-a ajuns la desăvârșirea democrației. Fiecare pământean avea elicopter personal, castel în Spania, vilă cu piscină în Sahara și nu rata ocazia de a-și petrece cele patru concedii dintr-un an pe planetele exotice ale galaxiei noastre. Această nivelare socială devenise extrem de plictisitoare, dar nimeni nu avea nici cea mai vagă idee ce trebuie făcut pentru a salva planeta de monotonie. Nici măcar faptul că nu se mai plăteau taxe și impozite nu mai reprezenta o distracție.Într-o zi, un grup de sociologi s-a apucat să studieze înregistrările video de la începutul secolului XXI. Ei au constatat că milionarii și miliardarii acelor vremuri, vedetele de cinema, starurile rock și politicienii aveau în slujbă una sau mai multe gărzi de corp. Body-guard-ul era principalul element distinctiv al rangului social. El dădea valoare și prestigiu. Cine nu avea gardă de corp, era un nimeni, un paria. Pe atunci, singurul lucru care prisosea erau scandalurile. Indivizii umani aveau un unic țel: să se încaiere. Găseau o mare satisfacție în a împărți pumni și picioare cui se nimerea, iar rolul gărzii de corp era să o ia pe coajă în locul celui ce plătea mai mult.La un moment dat, omenirea a rupt-o în fericire și body-guard-ul s-a retras de pe scena lumii. Știința n-a reușit nici până în zilele noastre să elucideze misterul acestei dispariții, cum n-a putut să dezlege enigma eternului feminin.Clone de body-guardÎn urma unor laborioase investigații, arheologii zilelor noastre au descoperit relicva biologică a unei gărzi de corp, care mai purta urmele loviturilor primite din partea unei mulțimi furioase. Fragmentele de țesuturi prelevate au fost predate unei fabrici de clone, care a început producția de serie. Prototipul a fost prezentat cu prilejul Expoziției Universale de la Paris, din anul 2300, și s-a bucurat de un imens succes la public. Din punct de vedere anatomo - fiziologic era vorba de un exemplar bine construit și cu o mare vitalitate. Avea înălțimea de 1,90 metri, musculatura foar-te puternică și era robul tuturor plăcerilor simple. Dar cea mai mare satisfacție a sa era să taie frunză la câini. Psihologii au dat ferme asigurări că, în privința intelectului său, nu se mai poate face nimic.Încă din timpul manifestării expoziționale, fabrica s-a trezit cu o avalanșă de cereri din partea soțiilor, care doreau să renunțe la clonele animalelor de casă pentru a le înlocui cu cele ale gărzilor de corp. Bărbații lor s-au declarat extrem de fericiți, căci scăpau de tigrii, cimpanzeii, măgarii și șerpii boa din alcov. Cum era și firesc, producătorul a scos și varianta feminină a body-guard-ului, fapt ce a contribuit la creșterea egalității și armoniei între sexe. Dar livrările de gărzi de corp nu au reușit să țină pasul cu cererea și, inevitabil, s-au produs tot felul de anomalii. Fenomene precum corupția, furtul și contrabanda, eradicate de peste un secol, au renăscut ca pasărea Phoenix. La New York, o bandă de muncitori și ingineri a fost surprinsă pe când încerca să scoată din fabrică, pe șest, un camion cu clone. Infractorii intenționau să le vândă pe piața neagră din Mexic. Poliția din Paris a descoperit un atelier ilegal, în care se lucra la proiectul unui body-guard, pe baza documen-tației piratate. La controlul efectuat la bordul unei nave chinezești, vameșii din portul Constanța au găsit 50 de containere cu clone de gărzi de corp contrafăcute, care vorbeau o engleză stricată. Era prea de tot, așa că autoritățile planetare au fost nevoite să intervină energic și să adopte Legea body-guard-ului. Conform acesteia, gărzile de corp se livrează pe cartelă și în baza adeverinței de la serviciu, a cuponului de pensie sau a carnetului de elev, în ordinea strictă a înscrierii. Cine nu stă la coadă, nu pupă body-guard.Cum se întâmplă de secole, pensionarii s-au așezat primii la rând. Așa se face că babele și moșii de peste 180 de ani au ajuns să aibă gărzi de corp înaintea noastră, a celor tineri, care abia am atins suta și mai avem jumătate de secol până la pensie. Din când în când, programul vânzărilor este dat peste cap din vina fabricii, care livrează câte o clonă cu defecțiuni. Atunci, încep nemulțumirile, reclamațiile și trebuie să intervină Oficiul pentru Protecția Consumatorilor. Presa de scandal a relatat cazul unei doamne în vârstă de 201 de ani, peste care a dat norocul. În numai șase luni, a schimbat trei gărzi de corp cu defecte. Cum de-au nimerit numai la ea rebuturile, nimeni nu a putut afla. Ziariștii susțin că, de fapt, bietele clone au cerut înlocuitori, întrucât nu mai suportau atențiile acelei cotoroanțe plină de viață.De când cu moda gărzilor de corp, planeta a scăpat de plictis și migrene. Zorii dimineților răsună de ciripitul vesel al doamnelor noastre, în timp ce le servesc clonelor cafeaua și micul dejun la pat.