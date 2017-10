Anul 2010 ne aduce comunicaţii „verzi”, scurte şi ieftine

Anul 2010 ne aduce comunicații „verzi”, scurte și ieftine

Ştire online publicată Joi, 28 Ianuarie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Anul 2010 aduce o schimbare la modă pentru industria telecomunicațiilor – „înverzirea”. Cu mic, cu mare, majoritatea firmelor care activează în acest segment vor încerca să reducă emisiile directe și indirecte de dioxid de carbon, susține Deloitte. „Industria de telecomunicații oferă servicii la patru miliarde de clienți. Fiecare dintre aceștia are, în medie, 1,5 linii de telefonie. Împreună, clienții firmelor de profil generează circa 183 milioane tone de dioxid de carbon pe an, procent comparabil cu cel din industria auto sau de aviație”, explică reprezentanții Deloitte. O consecință directă a „înverzirii” va fi creșterea numărului de utilizatori ai serviciilor mobile de tip Voice over Internet Protocol (VoIP). VoIP înseamnă comunicații de voce pe internet (cum ar fi Skype), la cost redus și cu o varietate de funcții – conferințe online, combinație între text și voce, mesagerie vocală. Anul 2010 ar putea marca și depășirea pragului de 600 milioane de conexiuni mobile de bandă largă între laptop-uri și telefoane smart, fapt care ar putea să îngreuneze accesul în rețelele wireless. De asemenea, migrarea oamenilor spre serviciile gratuite de comunicații i-ar putea determina pe operatorii tradiționali să modifice prețurile, trecând de la planurile tarifare în bloc la cele calculate pe baza volumului, intervalelor orare și chiar modului în care clienții folosesc datele. Până acum, cele mai bune prac-tici pentru achiziția de tehnologie și telecomunicații favorizau soluțiile oferite în baza contractelor pe termen lung (de până la zece ani). Pentru furnizor, contractele pe termen lung asigurau un flux stabil al veniturilor. La rândul său, clientul se asigura că beneficiază de servicii superioare calitativ, la costuri mai mici. În 2008, valoarea contractelor pe termen lung pentru servicii de tehnologie sau telecomunicații ajungea la 17,1 miliarde dolari. În studiul Deloitte se mai estimează că, în 2010, cererea companiilor pentru soluții de telecomunicații va crește, dar condițiile contractuale se vor restrânge de la perioade de cinci-zece ani la o minimă de trei ani. Accentul pe care companiile îl pun acum în mod susținut pe costuri va încuraja cererea pentru soluții. Perspectivele economice incerte și o loialitate în scădere pentru diversele platforme tehnologice sau furnizori vor atrage o reducere ca durată a contractelor în domeniu. În unele cazuri, furnizorii și consumatorii ar putea ajunge la concluzia că cel mai eficient mod de a identifica prețul corect este prin modelul de plată per grad de utilizare (pay-per-use).