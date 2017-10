Anul 2010 aduce o scădere a chiriilor în spaţiile comerciale

Vești bune pentru retail-eri

Anul 2010 aduce o scădere a chiriilor în spațiile comerciale

Vineri, 18 Decembrie 2009

Chiriile din sectorul de retail vor scădea în 2010, aliniindu-se astfel la nivelul majorității piețelor europene, potrivit analiștilor Crushman & Wakefield (C&W). Următoarele 12 luni vor fi extrem de favorabile pentru chiriașii din segmentul de retail și pentru investitori, pe fondul intensificării activității și expansiunii, se arată în studiul „Key drivers in retail for 2010", realizat de C&W. Raportul identifică 12 ele-mente-cheie ale pieței imobiliare în 2010, incluzând evoluția mediului economic, comportamentul chiriașilor, cererea și oferta retailer-ilor. Astfel, disponibilitatea spații- lor comerciale este principalul factor-cheie care va duce la o creștere ușoară a gradului de ocupare, pe fondul reducerii nivelului chiriilor. „Chiriile din retail au scăzut în majoritatea piețelor internaționale în ultimii doi ani. Chiriile de pe arterele comerciale au scăzut cu mai mult de 40%, iar nouă țări din UE au înregistrat scăderi mai mari de 10% până la sfârșitul lunii septembrie. Cererile de spații din partea retailer-ilor au început să crească deoarece, în multe piețe, chiriile au ajuns la un nivel minim. Evident, pentru locațiile de primă mână a avut loc o creș-tere a cererii din partea retailer-ilor importanți care caută aceste spații”, se arată în studiul C&W. De asemenea, anul 2010 trezește și optimismul investitorilor, deoarece valoarea proprietăților a scăzut semnificativ în ultimele 18 luni. „Anul 2010 ar trebui să fie mai bun decât 2008 și 2009 în ceea ce privește mediul economic, în spe-cial segmentul de retail, deși se așteaptă ca această revenire să fie înceată și fragilă. Oricum, ca o notă pozitivă, dobânzile mici ar trebui să sprijine consumatorii și, datorită chiriilor scăzute în multe regiuni, să dinamizeze și activita-tea din investiții, precum și cea din sectorul ocupanților”, spune Darren Yates, analist în cadrul C&W. Numărul centrelor comerciale noi, redus cu 50% În România, spațiile din centrele comerciale finalizate în acest an însumează 281.500 mp, din care circa 54% numai în București. „Gradul de ocupare diferă mult, între centrele mari și cele secundare. Spre exemplu, există centre comerciale în care spațiile sunt ocupate în proporție de 100%, însă mai sunt și locuri în care mai mult de jumătate din spații sunt libere. În plus, în circa 10.000 mp au avut loc schimburi – firme care nu au mai putut să plătească chiriile și au făcut loc altor retaileri”, a declarat, pentru Cuget Liber, Răzvan Gheorghe, director executiv în cadrul C&W România. Potrivit estimărilor sale, în 2010 vor fi construite puține centre comerciale, probabil în jur de 50% din ceea ce se anunțase în urmă cu 12 – 16 luni. „Cifra de afaceri din segmentul comerțului cu amănuntul nu va avea o creștere prea mare, pe fondul măsurilor anti-criză anunțate de guvern (reduceri semnificative de personal în aparatul de stat). Ne așteptăm să vedem mai mult tranzacții cu proprietăți aflate în dificultate”, a mai precizat Răzvan Gheorghe. Referitor la contractele de închiriere, reprezentantul C&W consideră că 2010 nu va aduce o variație prea mare, comparativ cu anul în curs. Chiriile vor scădea ușor, pe fondul renegocierii contractelor, însă nivelul va rămâne apropiat de cel din ultima parte a anului 2009.