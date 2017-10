Antonia încinge spiritele în Mamaia

Prin cluburile de fițe din Mamaia, i-am putut vedea deja pe băieții de la Holograf, pe Dj Project, pe Corina sau Andreea Bănică. Vara încă nu s-a terminat, așa că o să avem cu siguranță parte și de alte surprize. Una dintre acestea este și Antonia Iacobescu, desemnată în luna iunie, de o prestigioasă revistă, drept cea mai sexy femeie din lume. Aceasta va concerta vineri, în Jezoo.Printre melodiile ce au făcut-o cunoscută se numără „Roses on Fire” (care a adus-o pentru prima dată în topuri), „Morena”, „Shake it Mamma” și cel mai recent single „Marionette”, lansat în vara acestui an. Doamnele și domnișoarele au intrare liberă, însă domnii trebuie să achite 20 de lei.