Antibioticele distrug imunitatea copiilor pentru toată viaţa

Antibioticele distrug imunitatea copiilor pentru toată viața

Atunci când copilul ne anunță pe o voce plângăcioasă că îl doare urechea, ne gândim imediat la o infecție, sunăm doctorul, programăm o vizită și ne așteptăm la o rețetă cu antibiotice. Așa a fost ritualul până acum. Dar se pare că situația începe să se schimbe. Medicina modernă militează pentru evitarea antibioticelor în tratarea oricăror răceli și a gripei. Asta după ce oamenii de știință au descoperit că, administrate incorect, ele fac mai mult rău decât bine, căci determină organismul uman să dezvolte rezistență la antibiotice. Așa încât, la o infecție serioasă ele nu mai au efectul dorit. „La copii, în mod special, riscul este și mai mare. Administrându-le antibiotice de mici, fără motive întemeiate, pentru o banală răceală sau otită, nu facem decât să creștem rezistența organismului la acest tip de medicamente. Astfel este posibil ca, mai târziu, în viață, să aibă nevoie de ele, dar să nu mai funcționeze”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, dr. Loti Popescu, șeful Biroului pentru Promovarea Sănătății și a Educației pentru Sănătate din cadrul Direcției Județene de Sănătate Publică din Constanța. Rezistență la medicamentele antimicrobiene Rezistența la antibiotice este una dintre cele mai importante pro-bleme de sănătate publică din lume. Acest lucru se întâmplă atunci când bacteriile reușesc să determine reducerea sau elimi-narea eficienței medicamentelor antimicrobiene (antibiotice, chimio-terapeutice), destinate a preveni sau vindeca infecțiile. În toată lumea, supradozarea sau adminis-trarea greșită a antibioticelor poate determina apariția și dezvoltarea unor bacterii rezistente la anti-biotice. Astfel, la o viitoare îmbolnăvire, când am putea avea nevoie de un antibiotic pentru o infecție bacteriană, s-ar putea ca acesta să nu mai aibă efect. „Răceala și gripa sunt cauzate de virusuri și nu de bacterii. Dacă luăm antibiotice în cazul unei infecții virale, fără recomandarea medicului, nu vindecăm infecția și nici nu protejăm alte persoane față de infecție. În niciun caz nu trebuie să folosim antibiotice fără prescripția medicului. Nu trebuie să insistăm să luăm atunci când ni se spune că nu este nevoie de ele. Nu trebuie să luăm antibiotice prescrise altei persoane doar pentru că ni se pare că are aceleași simptome. Antibioticul poate fi complet nefolositor pentru infecția noastră. În plus, medicația greșită poate întârzia diagnosticul și tratamentul corect și poate permite multiplicarea bacteriilor”, ne sfătuiește dr. Loti Popescu. Tratament simptomatic Răcelile la copii sunt, de obicei, infecții minore ale nasului și gâtului. Pe lângă rinoree (îi curge nasul), copilul poate strănuta destul de des, tușește, dar nu foarte puternic, poate semnala o ușoară durere în gât și reducerea simțului gustativ și olfactiv. Tratamentul este simptomatic, cu antipiretice, hidratare intensă și repaus la pat una-două zile. Complicațiile sunt destul de rare și apar mai ales la copiii cu o imunitate mai scăzută.