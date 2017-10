Angelina Jolie a vizitat o tabără de refugiaţi libieni

Angelina Jolie a vizitat o tabără de refugiați libieni

Miercuri, 06 Aprilie 2011

Actrița americană Angelina Jolie, ambasadoare a bunăvoinței pentru Înaltul Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați (United Nations High Commissioner for Refugees, UNHCR), a efectuat, marți, o vizită surpriză la frontiera tunisiano-libiană, pentru a se întâlni cu refugiații din Libia, informează Mediafax. Sosirea vedetei americane într-un convoi de 12 automobile, sub escorta armatei tunisiene și a protocolului diplomatic tunisian, a provocat o mare busculadă în tabăra de refugiați de la Choucha, prin care au tranzitat zeci de mii de persoane, după declanșarea revoltelor din Libia, la jumătatea lunii februarie. "Angelina, on t'aime" și "Angelina, we love you", îi strigau refugiații ghanezi, congolezi, nigerieni și cei ivorieni.Soția actorului Brad Pitt a vizitat două corturi în care erau adăpostite familii de refugiați, iar apoi a discutat cu responsabilii UNHCR care administrează acea tabără, aflată la 7 kilometri de postul de frontieră Ras Jdir. "Am obosit să trăim aici! Vrem să ne întoarcem în Nigeria, du-ne acolo!", a strigat către vedeta americană un refugiat nigerian. "La mine acasă este război. Nimeni nu are grijă de noi!", a declarat la rândul său Felix Atoubé, un refugiat ivorian. "Este un lucru foarte bun că ea a venit aici, chiar dacă nu i-am văzut filmele", a spus Emmanuel Gatoni, un congolez din Bukavu. La începutul lunii martie, Angelina Jolie a efectuat o vizită de două zile în Afganistan, pentru a se întâlni și discuta cu refugiații afgani care s-au întors în țara lor natală. Actrița americană a vizitat peste 20 de tabere de refugiați din Irak, Afganistan, Pakistan și Sudan, de când a devenit ambasador al bunăvoinței pentru ONU, în 2001. Angelina Jolie și partenerul ei de viață, actorul american Brad Pitt, susțin numeroase proiecte umanitare, ei donând, la începutul anului trecut, un milion de dolari organizației Médecins Sans Frontières (MSF), după cutremurul din Haiti din 12 ianuarie 2010, considerat unul dintre cele mai mari dezastre naturale din cele două Americi, dar și 75.000 de dolari pentru construirea unei școli pentru fete în Afganistan. De asemenea, la începutul lunii septembrie, cuplul Angelina Jolie - Brad Pitt a donat 100.000 de dolari pentru victimele inundațiilor din Pakistan.