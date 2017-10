Angela Gheorghiu vorbeşte despre bătăile primite de la soţul ei

Angela Gheorghiu vorbește despre bătăile primite de la soțul ei

Ştire online publicată Miercuri, 03 Iulie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Crește numărul vedetelor care recunosc că au fost victime ale violenței domestice. Angela Gheorghiu a declarat, într-un interviu acordat publicației britanice „The Independent”, că a fost bătută de fostul soț, tenorul tenorul Roberto Alagna.„Era violent atât în fața familiei mele, cât și în fața familiei lui. Am trăit cu asta. Este cea mai întunecată perioadă a vieții mele. Am refuzat ani la rând să cred, spunându-mi că va fi bine... lucruri pe care mi le spun mereu. Dar este ca o boală. Este inadmisibil să-ți lovești soția, chiar dacă ești cea mai furioasă persoană din lume. Cum să faci asta în fața tatălui tău și a fratelui tău și ei să nu spună nimic? Asta e viața mea. Într-o zi, eram atât de obosită din cauza plânsului și a țipetelor, încât nu am mai putut cânta. De aceea am decis că e mai bine să nu mai cântăm împreună", scrie click.ro.