Angela Gheorghiu, criticată pentru prestaţia din "Tosca" de la Royal Opera din Londra

Angela Gheorghiu, criticată pentru prestația din "Tosca" de la Royal Opera din Londra

Ştire online publicată Sâmbătă, 16 Iulie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Soprana română Angela Gheorghiu a fost criticată pentru prestația ei din spectacolul "Tosca", pus în scenă la Royal Opera House din Londra, într-un material semnat de criticul Andrew Clements în publicația britanică The Guardian, informează Mediafax.ro.Potrivit guardian.co.uk, cea mai recentă punere în scenă la Londra a spectacolului "Tosca" de Giacomo Puccini a avut parte de critici lipsite de entuziasm cu ocazia primelor reprezentații, la începutul lunii trecute. Pentru ultimele reprezentații ale acestui spectacol, distribuția a fost însă schimbată, iar nume mari din muzica de operă - Angela Gheorghiu, Jonas Kaufman și Bryn Terfel - au fost chemate de producătorii spectacolului, pentru a revitaliza show-ul, cu scopul de a le oferi spectatorilor o distribuție de vis.Criticul Andrew Clements de la The Guardian afirmă că, deși îi este greu să înțeleagă motivul pentru care spectatorii și-ar dori să păstreze în memorie acest spectacol pus în scenă la instituția londoneză condusă de Jonathan Kent, ultimele două reprezentații ale show-ului, avându-i în distribuție pe cei trei artiști lirici menționați, au fost înregistrate și vor fi proiectate în sălile de cinema în toamna acestui an, fiind foarte probabilă și o editare a lor pe DVD.Toți cei trei interpreți au apărut în "Tosca" în diverse puneri în scenă, în ultimii cinci ani - Gheorghiu și Terfel au făcut parte din distribuția originală a acestui spectacol -, dar nu au cântat niciodată împreună în această formulă. În opinia criticului Andrew Clements, ideea aducerii pe aceeași scenă a unor astfel de nume de referință din muzica de operă, pentru a impulsiona show-ul și pentru a impresiona spectatorii, s-a dovedit ușor deplasată. Deși reprezentația oferită de cei trei mari artiști lirici conține câteva momente memorabile, spectacolul lor nu s-a ridicat niciodată la nivelul necesar pentru a trece dincolo de efectul negativ al unei producții anoste, afirmă Andrew Clements. Citește mai mult aici