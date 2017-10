Andreea Bănică şi Trupa Autentic, pe plaja Casino din Mamaia

Andreea Bănică și Trupa Autentic, pe plaja Casino din Mamaia

Andreea Bănică vine iar să facă show la Constanța, pe plaja Casino din Mamaia. Turiștii și constănțenii sunt așteptați aici, cu mic, cu mare, duminică, la ora 18.00. La începutul lui 2011 Andreea, născută la Eforie, a lansat albumul Best Of - un mix al celor mai importante piese din carieră și un nou single - Sexy. Multe dintre acestea cu siguranță se vor auzi duminică și în Mamaia. Să nu uităm nici piesa „Love in Brasil”, care a fost desemnată ca fiind cel mai bun cântec latino - dance, în cadrul premiilor RRA 2011.Alături de Andreea Bănică, turiștii îi vor putea asculta și pe băieții de la Trupa Autentic. Cătălin Bota și Denis Mihai, care s-au lansat în 2002 cu melodia „Așa beu oamenii buni“, cu siguranță știu să facă atmosferă!