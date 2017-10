Andreea Bălan iubeşte din nou

Andreea Bălan iubește din nou

Frumoasa blondină Andreea Bălan s-a întors recent din America și este foarte fericită. Cântăreața a suferit foarte mult după despărțirea de Keo, însă se pare că și-a găsit jumătatea în vacanțele pe care le-a făcut în ultimul timp.„Mi-ar fi plăcut să stau mai mult în SUA, dar am concerte. O să mai plec în America. Eu am mai fost la New York. De data aceasta, am cunoscut mai mulți prieteni de-ai verișoarei mele, Ligia...Ligia mi-a schimbat viața, mi-a făcut cunoștință cu o persoană specială. Este foarte bine, sunt foarte fericită, mă bucur că viața m-a răsplătit atât de repede. Sper să dureze, să-mi îndeplinesc visele”, a povestit Andreea.