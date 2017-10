Andra va fi interzisă la radio şi la tv. Află motivul!

2

snobism

totul merge prost in ultima vreme... criza, mai putina munca, mai putini bani... dar snobismul cresteeeee... NU MAI STIE NIMENI CE SA FACA... HAI SA NE LUAM SI NOI DE CRITICA... cum vedem ca are unul succes - hai sa-i dam in cap - CA ASA-I ROMANU' --- CATA INVIDIE SI PROSTIE... in ultima vreme tot mai multi romani sunt DERANJATI... vai saracii - in loc sa munceasca mai mult sa iesim din criza se apuca sa faca plangeri... bravo...

inclusiv si folosirea "io" in loc de "eu",doar ca sa rimeze,e o aberatie...