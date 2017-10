Anchetă după ce un copil născut prematur acasă a murit în drum spre spital

Vineri, 01 Februarie 2013

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecție a Copilului Bistrița-Năsăud a început o anchetă în satul Tureac din comuna Tiha Bârgăului, după ce o femeie de 22 de ani a născut prematur, acasă, iar copilul a murit în drum spre spital, scrie realitatea.net."Fătul era mort când a ajuns la noi. Nu știm ce s-a întâmplat cu el, dacă a fost supravegheată mama de medicul de familie, în ce condiții s-a născut copilul. De aceea am sesizat DGASPC să facă o anchetă", a spus dr. Mircea Gelu Buta."Femeia, care are 22 de ani, a născut prematur, noaptea. Copilul a venit pe lume prematur, la șase luni. Până dimineața mama a stat cu el acasă (…). A chemat ambulanța și, după ce a fost preluat de medici, bebelușul a murit. Femeia e de bună credință. Ne-a spus că și pe ceilalți trei copii i-a născut tot prematur și tot acasă. Dacă i se poate imputa ceva e faptul că locuiește departe de sat, într-un loc izolat, că nu are bani să-și cumpere casă în sat. Altfel, e o mamă bună, își îngrijește bine copiii. Nu putem lua nicio măsură împotriva ei. Ultimul a avut neșansa să moară", a declarat Teodor Sângeorzan, reprezentant al Serviciului de intervenții în caz de abuz, neglijență și exploatare la domiciliu din DGASPC Bistrița-Năsăud.