Americanii au inventat un soft care scrie articole sportive

Ştire online publicată Luni, 29 Noiembrie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

StatSheet, o firma americana care activeaza in domeniul statisticilor sportive, a dezvoltat un program capabil sa scrie articole in baza rezultatelor meciurilor, informeaza http://news.corect.com. Infiintata in 2007, compania StatSheet ofera analize statistice pentru fotbal american, baschet, competitii auto gen Nascar, si multe alte sporturi, ajungand la decizia de a realiza acest soft in scopul de a reduce eforturile clientilor, relateaza New York Times „Diagramele, graficele si clasamentele nu pot inlocui cuvintele. Am mers pe "principiul narativ", al oamenilor care adora sa asculte povestiri,” au spus reprezentantii firmei. Citeste mai departe...