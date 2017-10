Ambasada Turciei susţine activităţile de păstrare a valorilor culturale şi istorice

Ambasada Turciei susține activitățile de păstrare a valorilor culturale și istorice

Ştire online publicată Marţi, 07 August 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Printr-un comunicat de presă semnat de însuși ambasadorul Turciei în România, Ahmet Rifat Ökcün, diplomatul turc ține să precizeze anumite aspecte legate de activitatea instituției pe care o conduce la nivelul țării noastre. În ultima vreme, Ambasada Republicii Turcia la București s-a ocupat, îndeaproape, de restaurarea operelor care alcătuiesc moștenirea istorică și culturală comună a celor două state. Activitatea are ca scop protejarea moștenirii istorice și culturale comune turco - române și ea trebuie percepută ca atare, neputând fi numită o investiție. După cum se menționează în comunicat, „această activitate se desfășoară pe baza aprobărilor obținute din partea autorităților române, iar finanțarea este asigurată de către ambasadă din diverse surse", printre aceste surse fiind menționați oamenii de afaceri turci din România, dar și persoane și instituții din Turcia. De asemenea, în comunicat se face referire și la buna colaborare pe care diplomația turcă din țara noastră o are cu Uniunea De-mocrată Turcă din România și cu Uniunea Democrată a Tătarilor Turco - Musulmani din România. Ambasada Republicii Turcia la București, în calitate de unică autoritate împuternicită care funcționează ca un pod de legă-tură între România și Turcia și reprezentant oficial al patriei lui Ataturk în țara noastră, își exprimă astfel deschiderea față de orice colaborare care are ca scop păstrarea și promovarea valorilor culturale și istorice româno - turce.