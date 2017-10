Am rămas sideralisat

25 Mai 2009

Credeați că GPS-ul este un program inutil pentru un smartphone? N-ați văzut nimic. Am găsit ceva și mai amuzant: Sideralis. Evident, ca orice irlandez-evreu care se respectă, în primele cinci minute am citit Side Rails, fiind ferm convins că am de a face cu un mers al trenurilor în variantă mobilă. De fapt, Sideralis este o hartă a cerului, creată în timp real, după ce aplicația se conectează la ceasul atomic de pe satelitul trimis în orbită de tata Putin. La ce îți folosește o hartă a cerului? Păi… dacă ești rătăcit în pădure poți să găsești mai ușor Steaua Nordului și să ajungi acasă, ca nu cumva să întârzii la ședința de luni dimineață! Apoi, Sideralis te ajută să eviți momentele jenante de genul „Uite luna, uite carul”. Data viitoare când te simți romantic cu femeia pe plajă, îi poți explica pe bune cum vin constelațiile, unde e Săgetătorul, unde înoată Peștii, uite luna, uite carul, uite… ah, scuze. În al treilea rând, ceasul atomic de pe satelit este extrem de precis. Dacă rămâne în urmă, atunci e clar că a pățit ceva satelitul și ai timp să te ascunzi, în caz că va cădea în Mamaia, la Perla. Nu știu de ce, dar de fiecare dată când pornesc Sideralis îmi aduc aminte de o poezie frumoasă din perioada mea de șoim al patriei: „Tatăl meu muncește-n mină / Ca să scoată fierul / Însă noaptea mult îi place/ Să privească cerul”. Mai bine că n-aveau N95-uri pe vremea aia. Că dacă se uita la cer cu Sideralis-ul pornit și începea să vorbească despre nebuloase, quasari și constelații, ar fi fost considerat disident și următorul vers ar fi sunat cam așa: „… să privească cerul/ De mult ce s-a tot uitat, drept intelectual a fost luat / Și la canal a fost băgat”. În concluzie, GPS-ul e chiar inutil. Comentariile răutăcioase la adresa aplicației Sideralis nu își au rostul (Bad, Bad, HAL!). Mai ales că are doar câțiva Kb și mănâncă din baterie cam cât consumă monitorul meu într-o oră, raportat la consumul din Europa și America la un loc. HAL9000