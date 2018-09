Liviu Vârciu, mare talent:

"Am luat locul întâi pe țară când aveam 7 ani"

Sezonul șase al reality show-ului „Poftiți la nea Mărin” a ajuns la final, iar telespectatorii Antenei 1 au aflat și lucruri mai puțin știute despre protagoniști.Cel care și-a surprins colegii cu talentele sale este Liviu Vârciu, despre care nu foarte multă lume știe că este pasionat încă din copilărie de acordeon.„Habar nu aveam că Liviu știe să cânte la acordeon. Am rămas uimiți”, a declarat Ana Baniciu, care a fost tare încântată de talentul colegului său.„Eu am luat locul întâi pe țară la acordeon când aveam 7 ani. Cântam atunci mult mai bine decât cânt acum și chiar îmi pare rău că am lăsat acordeonul, mi-a plăcut foarte, foarte mult”, a mărturisit, la rândul lui, Liviu Vârciu.Și pentru ca seara să fie una de pomină, nea Mărin a reușit să-i ia la dans pe toți cei prezenți și să transforme seara într-o petrecere de neuitat.„O seară minunată. Liviu a avut o energie foarte bună, iar eu am început imediat să dansez și am luat pe toată lumea cu mine”, spune și nea Mărin.