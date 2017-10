„Am ieşit cam şifonaţi din scandalul cu tabăra“

„Am ieșit cam șifonați din scandalul cu tabăra“

„Am convingerea că viitorul Năvodariului stă în turism și există oportunități pentru a dezvolta acest lucru. Dovadă noile construcții din zonă care anunță o stațiune modernă și cu o capacitate mare de absorbție a turiștilor. Din păcate, recent, am ieșit cam șifonați din scandalul cu Tabăra Sind, însă competența autorităților din Năvodari se oprește la poarta taberei. Am spus încă de la începutul controlului ministerului în acest punct turistic că tabăra trebuie să rămână deschisă. Dintr-un singur motiv: 120 de oameni din Năvodari lucrează aici și acum au rămas pe drumuri. Și ne pare rău că toată țara a auzit vorbindu-se de rău de Năvodari. Printr-un astfel de festival pe care îl facem și îl promovăm dorim să oferim o nouă față a orașului, ca stațiune cu potențial cultural și de divertisment“ - Tudorel Calapod„Am convingerea că viitorul Năvodariului stă în turism și există oportunități pentru a dezvolta acest lucru. Dovadă noile construcții din zonă care anunță o stațiune modernă și cu o capacitate mare de absorbție a turiștilor. Din păcate, recent, am ieșit cam șifonați din scandalul cu Tabăra Sind, însă competența autorităților din Năvodari se oprește la poarta taberei. Am spus încă de la începutul controlului ministerului în acest punct turistic că tabăra trebuie să rămână deschisă. Dintr-un singur motiv: 120 de oameni din Năvodari lucrează aici și acum au rămas pe drumuri. Și ne pare rău că toată țara a auzit vorbindu-se de rău de Năvodari. Printr-un astfel de festival pe care îl facem și îl promovăm dorim să oferim o nouă față a orașului, ca stațiune cu potențial cultural și de divertisment“ - Tudorel Calapod