„Am făcut din Năvodari o staţiune de top”

Primarul Nicolae Matei:

„Am făcut din Năvodari o stațiune de top”

Pe harta turismului românesc a apărut, din această vară, o nouă stațiune - Năvodari. Cunoscută drept destinația de vacanță a copilăriei multora prin celebra tabără de la Năvodari, localitatea aflată la nord de stațiunea Mamaia s-a impus autoritar, în ultimii ani, în preferințele turiștilor români și nu numai. Iar statutul de stațiune balneo căpătat de curând vine să confirme, dacă mai e cazul, pașii uriași pe care Năvodariul le face în direcția turismului de calitate.Primarul Nicolae Matei, artizanul acestor transformări, povestește cât de greu și cu ce sacrificii și investiții se construiește identitatea turistică a unei localități.„Eram aproape obligat să găsesc o alternativă la dezvoltarea orașului Năvodari, care, din cel mai industrializat oraș din România ajunsese o localitate în care activitatea economică se restrânsese enorm. Așa am venit cu această alternativă turistică, beneficiind și de amplasarea deosebită la malul mării. Dintr-un Năvodari cenușiu, poluat și supraindustrializat am reușit, cu munca de echipă, să facem o stațiune de top, care a primit și recunoaștere oficială ca stațiune balneoclimaterică. Important este că avem multe alte solicitări pentru construcția de hoteluri și ansambluri rezidențiale în Năvodari, ceea ce ne oferă perspective de dezvoltare și în viitor. Altă șansă, decât turismul, Năvodariul nu are. De aceea, trebuie să exploatăm la maximum această binecuvântare lăsată de la Dumnezeu - litoralul Mării Negre”, a declarat primarul Nicolae Matei.