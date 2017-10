Alimente proaspete pe timp de vară? Foarte simplu!

Vineri, 30 Iunie 2017.

În anotimpul călduros, este important să știm cum să păstrăm alimentele într-o stare cât mai bună, împiedicând alterarea lor în timp scurt. Fiecare tip de mâncare are anumite secrete de care este bine să ținem cont.Carnea. Se ține în ambalajul original, ca să nu se piardă eticheta pe care scrie: „A se consuma înainte de…“. Ca să nu se scurgă zeama peste alimentele de dedesubt, e bine să puneți carnea într-o farfurie. Cea crudă, de porc sau de vacă, va fi așezată pe raftul cu temperatura cea mai scăzută și nu trebuie păstrată mai mult de cinci zile. Peștele crud își păstrează prospețimea doar două zile. După acest timp, trebuie neapărat gătit, iar în ceea ce privește carnea tocată, termenul maxim de păstrare nu trebuie să depășească 24 de ore.Produsele lactate. Nici ele nu fac excepție de la regulă: data de expirare e importantă. Iată de ce toate derivatele din lapte procurate din comerț (lapte dulce, lapte bătut, iaurt, brânză de vaci, smântână etc.) trebuie păstrate în ambalajul original. Bucățile de brânză rămase trebuie învelite în hârtie pergament și apoi în folie aderentă ca să nu se usuce.Ouăle. Modul cel mai sigur de păstrare a ouălor este în cofrajul lor de carton: nu se vor fisura și nici nu vor prelua mirosurile altor alimente.Fructele și legumele. Condițiile necorespunzătoare de păstrare a fructelor și legumelor pot duce la stricarea și/sau pierderea nutrienților și/sau degenerarea aromelor. De aceea, fiecare legumă sau fruct are o anumită temperatură la care se păstrează cel mai bine. Deși 0°C este o temperatură ce micșorează ritmul de alterare a majorității fructelor și legumelor, câteva dintre acestea preferă temperaturi mai ridicate de 10°C, de exemplu: avocado, pepenii galbeni și tomatele, fasolea proaspătă, castraveții, guliile, cartofii și dovleceii, vinetele, portocalele de California, ardeii, ananasul și pepenii verzi. Bananele, grepfrutul, diferitele fructe tropicale, ghimbirul și tărtăcuțele sunt aproape singurele vegetale care preferă uscăciunea și nu umiditatea în timpul păstrării. Acestea cer o temperatură mai ridicată, situată între 13 și 15°C.Nu numai temperatura din frigider ajută la păstrarea legumelor și fructelor, ci și modul cum le păstrăm în compartimentele acestuia. Salata verde, spanacul, sparanghelul trebuie ținute într-un șervețel de bucătărie umed pentru a se păstra prospețimea acestora mai mult timp. Ele trebuie consumate în maximum trei zile.Fructe ca prunele, piersicile, caisele, cireșele sau căpșunele trebuie spălate înainte de depozitare și puse într-un bol sau acoperite cu celofan pentru a fi ferite de microbi mai mult timp, ne învață gds.roEste bine ca produsele alimentare cu arome puternice să fie puse în recipiente (caserole) cu capace etanșe sau în altele perfect izolate. Altfel, alimentele vor „împrumuta” mirosurile din frigider; verificați frigiderul periodic și aruncați mâncarea mai veche de trei-patru zile. Unele preparate, cum ar fi cele din fructe de mare, trebuie aruncate chiar după una-două zile.