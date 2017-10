Alimente la care n-ar trebui să renunţi

Alimente la care n-ar trebui să renunți

Ştire online publicată Miercuri, 27 August 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Aproape că nu există zi în care să nu auzim că o alimentație sănătoasă presupune consumarea unor tipuri de alimente care, s-a demonstrate că aduc enorme beneficii organismului. În mai toate recomandările se bate monedă pe evitarea prăjelilor sau sosurilor și includerea în alimentație a unor produse bogate în proteine. Iată un top al celor mai sănătoase 5 produse alimentare, citat de Sănătatetv.ro:Somonul Somonul este cel mai bun substitut al cărnii. Somonul este o bună sursă de proteine și acizi grași Omega 3. Consumul cărnii de somon contribuie la scăderea colesterolului rău (LDL) și ajută la creșterea colesterolului bun (HDL). Asociația Americană a Inimii recomandă consumul a cel puțin două porții de pește pe săptămână, în special pește gras, cum este somonul. Conservele sunt cele mai indicate deoarece ele conțin carne de somon sălbatic.SoiaProdusele din soia sunt un substitut grozav al produselor de carne animală. Boabele de soia conțin numeroase proteine care comprimă toți aminoacizii esențiali. Boabele de soia sunt o sursă bogată de calciu, fier, zinc, fosfor, magneziu, vitamina B, acizi grași Omega 3 și fibre. Numeroase studii științifice au demonstrat că un regim alimentar bogat în proteine obținute din boabele de soia este benefic pestru inimă. Tot mai multe studii publicate susțin și alte beneficii ale boabelor de soia cum ar fi prevenirea cancerului de sân sau prostată, dar și a osteoporozei.Legumele verziLegumele verzi cum ar fi varza, sparanghelul, broccoli sau fasolea verde sunt o sursă bogată de vitamina A, C, fier, calciu sau fitonutrienți. Legumele verzi sunt bogate în fibre și sărace în calorii. Cel mai bun mod de a consuma aceste legume este prin fierberea și înăbușirea lor într-o tigaie pentru ca acestea să nu își piardă avantajele nutriționale.Fructele de pădureFructele de pădure sunt de departe unele dintre cele mai gustoase și hrănitoare surse alimentare. Ele conțin vitamina C, acid folic, fibre și fitonutrienți. Fructele de pădure proaspete reprezintă unele dintre cele mai puternice alimente antioxidante care ne pot proteja de numeroase boli. Fructele de pădure sunt ușor de preparat. Tot ceea ce trebuie să faceți este să le spălați și clătiți, fără să fie neapărat necesară îndepărtarea pieliței. În plus, puteți servi fructele de pădure (proaspete sau preparate la cuptor), ca parte a unui desert delicios.Cerealele integraleCerealele integrale conțin câțiva antioxidanți valoroși care nu pot fi găsiți în fructe sau legume. Cerealele integrale sunt bogate și în vitamina B, E, magneziu, fier sau fibre. Adulților li se recomandă consumul zilnic a 3-5 porții de cereale integrale. Pentru a include cât mai multe porții de cereale integrale în dietă dumneavoastră înlocuiți făina albă cu făina integrală de grâu.Important! Ori de câte ori cumpărați produse alimentare ambalate, verificați ca eticheta acestora să conțină cuvântul „integral”. Cerealele, biscuiții, pastele și pâinea sunt un bun exemplu în acest sens. De asemenea, încercați să adăugați orez brun, quinoa (un tip de cereală bogată în proteine) sau orz în prepararea supei, pentru a spori aportul de cereale integrale.