Alimente care vă menţin în formă

Alimente care vă mențin în formă

Ştire online publicată Joi, 13 Februarie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Întărirea sistemului imunitar nu constă numai în a lua un plus de Vitamina C. Cu siguranță este necesar să mâncați multe fructe și legume care conțin multă vitamina C, însă, potrivit Click.ro, sunt mult mai multe alimente pe care le puteți mânca pentru a vă menține în formă. Planul de mai jos a fost creat pentru a asigura alimentarea cu toți nutrienții de care organismul are nevoie pentru a întări sistemul imunitar. Multe dintre aceste substanțe se găsesc în sistemul natural de apărare al plantelor, astfel că atunci când consumați acele fructe, legume sau verdețuri, compușii lor vă întăresc sistemul imunitar.ÎNCERCAȚI SĂ MÂNCAȚI ZILNICFructe: Mere, struguri, portocale, roșii și fructe de pădure, precum mure, afine și căpșuni. Legume: Usturoi, salată verde (diverse soiuri pentru a beneficia de o gamă mai largă de nutrienți și pentru a nu vă plictisi), ardei grași verzi sau roșii, spanac și creson. Altele: Ulei de măsline, cereale integrale și pâine integrală.ÎNCERCAȚI SĂ MÂNCAȚI DE 2-3 ORI PE SĂPTĂMÂNĂFructe: Avocado, banane, afine, kiwi. Legume: Fasole încolțită, broccoli, morcovi, varză, ceapă, pătrunjel, cartofi. Altele: Pui (fără piele reduce conținutul de grăsime), ouă, pește, ulei din semințe de in, semințe de in, lapte (un studiu arată că laptele organic are un conținut mai mare de vitamina E, acizi grași omega-3 și antioxidanți decât cel convențional), ovăz, stafide, vin roșu, orez, soia, ceai, iaurt (conține bacterii benefice care vă mențin intestinele sănătoase).ÎNCERCAȚI SĂ MÂNCAȚI O DATĂ PE SĂPTĂMÂNĂFructe: Grapefruit, lămâi, lime (radeți coaja și adăugați-o în salate și la orez). Legume: Varză, conopidă, țelină, ardei chilli, praz, bame, mazăre, ciuperci, porumb, cartofi. Altele: Migdale, nuci braziliene, ciocolată, ceai verde, linte, grâu quinoa (cel mai hrănitor dintre toate grânele), fasole roșie, carne roșie, orez, semințe de floarea-soarelui, curcan, șofran, nuci.ÎNCERCAȚI SĂ MÂNCAȚI O DATĂ PE LUNĂFructe: Caise, pepene, papaya, pere, ananas. Legume: Vinete, sfeclă, dovleac, dovlecel. Altele: Ficat de pui, năut MÂNCAȚI SEZONALMâncați multe fructe și legume de sezon; Legumele și fructele organice sunt alegerea perfectă pentru a ne asigura porția de nutrienți.Alimente care asigură sănătatea copiilor: Stafidele. O gustare minunată. Alegeți stafidele organice, pentru a evita conservanții.Semințe de susan. Presărați-le la prăjeli, în salate și peste cereale. Cartoful dulce. Încercați să-i mâncați copți. Portocale și mandarine. Perfecte pentru pachetul de prânz. Caisele uscate. Perfecte pentru o gustare, sunt foarte sățioase.Papaya. Se taie în bucăți și se servește ca gustare. Untul de arahide. Perfect pentru sandwich-uri și nu uitați că buturuga mică răstoarnă carul mare. Morcovii. Se adaugă la tocănițe și supe sau se taie în batoane și se servesc ca gustare. Kiwi. Se servește cu lingurița, asemenea oului fiert. Sardinele. Se servesc pe pâine toast.