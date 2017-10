Alimente care stârnesc dorinţa sexuală a femeilor

Alimente care stârnesc dorința sexuală a femeilor

Ştire online publicată Marţi, 30 Iulie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

La piață sau la supermarket, trecem de multe ori pe lângă ele, le cumpărăm atunci când avem nevoie, dar prea puțin ne gândim la aportul lor în ceea ce privește viața sexuală. Iată un top al celor mai importante 5 alimente cu efect afrodisiac asupra femeilor:Ardeiul iute. Capsaicina, compusul care dă iuțeală ardeilor, produce endorfine, chimicalele din creier care creează senzația de fericire și plăcere. Acest compus mărește și fluxul de sânge și bă-tăile inimii și stimulează terminațiile nervoase. Bananele. Ajută la eliberarea serotoninei în orga-nism, hormonul fericirii, care crește buna dispoziție și calmează sistemul nervos. Conțin potasiu, un mineral care întărește musculatura, un element crucial pentru a atinge orgasmul. Ciocolata. Având un con-ținut important de cacao, ciocolata conține un alcaloid – theobromina - care atunci când este consumat în cantități mari are puternice efecte afrodi-siace. Faptul a fost demonstrat de un studiu făcut asupra lu-crătorilor din fabricile de ciocolată, care consumă can-tități excesive din produsele pe care le fabrică. S-a remarcat astfel că peste 65% dintre ei au un libidou cu mult peste va-loarea medie a potențialului sexual al unui om obișnuit. Piersicile. Conținutul ridicat de vitamina C al piersicilor crește libidoul femeilor. Mai mult decât atât, studiile arată că persoanele care consumă alimente bogate în vitamina C sunt mai binedispuse și fac mai mult sex.