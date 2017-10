Alimente care nu trebuie să-ţi lipsească în această vară

Alimente care nu trebuie să-ți lipsească în această vară

Vara aceasta, este bine să consumi alimente cât mai sănătoase. Încearcă să te ferești de sare, grăsimi și fast food. Acest lucru va scădea riscul deshidratării și al problemelor medicale, dar te va ajuta și să te menții în formă.Rodia. Încununată de multe ori cu titluri ca „Super fruct” sau „Fructul anului”, rodia are efecte anti-îmbătrânire, luptă împotriva apariției unor maladii ca Alzheimer, cancer, boli de inimă, artrite și chiar protejează creierul fătului.Strugurii. Conțin în medie 40 de calorii pe 100 gr. și sunt o sursă bogată de magneziu. Tot ei conțin și resveratrol, un antioxidant care luptă cu bolile de inimă, reduce presiunea arterială și previne formarea de celule canceroase.Ananasul. Datorită enzimelor sale specifice, ananasul ajută mult digestia, este cunoscut pentru efectele sale benefice în lupta împotriva cancerului și accelerează chiar și procesul de vindecare al rănilor. El mai conține și magneziu, calciu și fier.Bananele. Au în medie 110 calorii pe 100 gr. și sunt una dintre cele mai bogate surse de potasiu, vitamina B6 și acid folic. Acidul folic conținut de banană este benefic creierului, iar potasiul ajută la scăderea presiunii arteriale și protejează inima și plămânii.Pepenele roșu. În totalitatea lui este o sursă de multivitamine. O porție reprezintă o sursă excelentă de vitamina A, B6 și C. Mâncați cu încredere pepene roșu, el vă este un prieten care vă va ajuta pe multiple planuri. Să nu uităm că tot el vă poate ajuta să vă răcoriți pe caniculă.Murele. Cu doar 31 de calorii pe 100 gr., murele sunt o sursă bogată de antioxidanți și fibre de cea mai bună calitate. Reduc riscul îmbolnăvirii de boli de inimă și previn chiar și cancerul. În plus, se spune că ar preveni și apariția ridurilor.