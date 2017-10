Alimente care ajută copilul la învăţat

Alimente care ajută copilul la învățat

Ştire online publicată Sâmbătă, 22 Iunie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Felul în care copilul face față orelor de școală dacă învață după-amiază sau are randament în a-și face temele în cazul în care învață dimineața, este puternic influențat de proteinele pe care le mănâncă la prânz și de garnitura pe care o are alături.Trebuie să îi oferim combinația echilibrată și de calitate între aceste două categorii de alimente.O sursă bogată de proteine valoroase pentru activitatea creierului copilului tău în partea a doua a zilei o conțin: ouăle, laptele, banana, iaurtul, semințele de floarea soarelui și carnea de pește sau pui sau vită. Garnitura ideală lângă aceste proteine este dată de legume în orice formă ar fi ele, preferabil proaspete, dar și sub formă de mâncare, în cazul în care cel mic nu e fan al crudităților.Chiar și ordinea în care copilul mănâncă ce are în farfurie contează pentru randamentul lui în cursul zilei.De aceea, este de preferat să mănânce întâi proteinele și după aceea garnitura, ca să își învioreze creierul. Deci, pentru a putea avea energie pentru școală, prepară-i copilului un prânz bogat în proteine, iar dacă vrei să obții o stare de relaxare pentru copil ca acesta să se odihnească, oferă-i un prânz bogat în carbohidrați (orez, cartofi, fasole, linte, paste), pe care să le mănânce înaintea proteinelor (ouă, carne, pește, lactate).Un prânz sănătos pentru un copil de școală are între 600 și 800 calorii, cu o cantitate minimă de grăsimi și conținând în echilibru proteine și carbohidrați.Dacă prânzul conține mulți carbohidrați (cum ar fi pastele) cu un sos alb cu grăsime, e evident că performanța intelectuală a copilului va fi diminuată după masă. Motivul? Digerarea acestor alimente „grele” necesită redirecționarea masivă a fluxului sanguin către stomac, în defavoarea creierului, susțin specialiștii.