Alimentaţia corectă îi ajută pe copii să lupte împotriva răcelilor

Alimentația corectă îi ajută pe copii să lupte împotriva răcelilor

Iarna aduce cu ea multe bucurii pentru copii: cadouri, zăpadă, săniuțe, Orășelul copiilor, însă în tolba ei bogată aduce și roșu în gât, tuse, răceli, viroze, gripe. Este inevitabil, iar părinții nu trebuie decât să se înarmeze cu multă răbdare, să-și facă un stoc de medicamente simptomatice și să lupte în continuu pentru imunizarea picilor. Se vorbește mult în ultima perioadă despre întărirea imunității. Unii aleg vaccinurile clasice, alții medicamente sofisticate, de ultimă generație, alții merg pe mâna terapiilor naturiste. Țelul suprem este însă același: un copil sănătos. Imunitatea este destul de greu de căpătat. Nou-născuții se nasc fără anticorpi și îi dobândesc din laptele matern. Teoriile precum că alăptatul pe o perioadă cât mai îndelungată îl fac pe bebeluș din ce în ce mai rezistent sunt deja arhicunoscute. Dar asta nu înseamnă că îl feresc definitiv de orice răceală, roșu în gât sau otită, de exemplu. De aceea, cel mai simplu mod de a crește imunitatea micuților este prin alimentație. Pe lângă regulile de igienă și comportament în colectivități, care ar trebui respectate tot timpul, printr-o alimentație corectă sistemul imunitar în dezvoltare poate fi ajutat în lupta cu microbii. Citrice și usturoi În general, la părinți apare sentimentul de frică atunci când copilul face febră. E bine de știut că febra este o modalitate de apărare a organismului și este periculoasă doar dacă trece de 40 de grade Celsius. Citricele conțin vitamina C, care are un rol important în sinteza anticorpilor și ajută la diminuarea simptomelor răcelii. O legumă „campioană” este usturoiul, care conține substanțe cu rol antiseptic, care distrug microbii la nivel de tract digestiv și respirator. Bacteriostatic și bactericid (oprește microbii în evoluție sau îi omoară), usturoiul este considerat un antibiotic natural. Specialiștii în medicina homeopată recomandă și produse apicole, precum miere, polen, propolis, dar cu mare atenție, pentru că pot determina reacții alergice la cei mici. De asemenea, capacitatea de apărare și răspunsul sistemului imunitar pot fi stimulate și prin administrarea unor extracte din plante cu potențial imunostimulator, cum ar fi echinaceea. Mai mult somn Morcovii, fasolea verde, portocalele conțin fitonutrienți (vitamina C și carotenoide) care ajută sistemul imunitar. Fitonutrienții cresc producția de globule albe și interferon, un anticorp care îmbracă suprafața celulelor, blocând astfel virușii. Încercați să dați copilului cinci porții de fructe și legume zilnic (considerând o porție ca fiind de două linguri pentru copii peste un an, o cană și un sfert pentru preșcolari). Măriți timpul de somn. Studiile arată că privarea de somn crește sensibilitatea la îmbolnăviri prin reducerea numărului de globule albe, armele sistemului imunitar. Un bebeluș are nevoie de până la 18 ore de somn pe zi, un copil peste un an are nevoie de 12-13 ore, un preșcolar aproximativ 10 ore. De asemenea, exercițiul fizic crește numărul de globule albe. Pentru a obișnui copiii cu exercițiul fizic, fiți un bun model. Faceți sport împreună cu ei în loc să îi grăbiți afară, la joacă.