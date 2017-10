Alianţa DA, refăcută „de dragul“ SRL-ului Consiliului Judeţean

La Constanța

Alianța DA, refăcută „de dragul“ SRL-ului Consiliului Județean

Ştire online publicată Marţi, 24 Iulie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

49 de proiecte pe ordinea de zi, două retrase, unul modificat, alte două respinse, restul aprobate fără mari bătăi de cap… așa s-ar putea rezuma ședința de consiliu județean de ieri. La prima strigare au fost în sală 35 de consilieri, pe parcurs au mai migrat dintre ei pe-afară, probabil din cauza căldurii sufocante din interior. Numitorul comun al majorității proiectelor propuse pentru ieri a fost alocarea de fonduri de la bugetul județean pentru varii acțiuni, către diverse persoane fizice și juridice. Manea a răsuflat ușurat Constantinescu & Co au pierdut din nou în fața consilierilor liberali și democrați la capitolul SRL. Urmașii fostei alianțe nu au votat nici de această dată două proiecte care se refereau la preluarea în administrație a unor imobile de către Consiliul județean, respectiv predarea altora în administrarea unor consilii locale. Astfel că proiectele nu au trecut, iar clădirile au rămas care pe unde. La un pas de a avea aceeași soartă, pentru a doua oară, a fost și proiectul privind preluarea imobilului reprezentând „Planetariu, Observator Astronomic, Delfinariu“, din gestiunea SC Domeniul Public și Privat Județean SRL în administrarea Consiliului Județean Constanța și predarea lui către Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța. Numai că, la acesta din urmă, au intervenit cu explicații și motivații vicepreședintele Petre Stancă și secretarul general al consiliului, Mariana Belu. În urma intervențiilor celor doi, atât democrații, cât și liberalii au votat pentru, iar social - democrații au respirat ușurați. În ciuda opoziției afișate la capitolul SRL, liberalul Victor Manea a avut motiv de bucurie la finalul ședinței de ieri, căci proiectul propus de el, pentru alocarea a peste 100.000 lei spitalului din Medgidia a fost aprobat cu o singură abținere. Bucuros că, de data aceasta, i s-a aprobat proiectul, Manea și-a asigurat colegii consilieri că are promisiuni de la Medgidia că se va amplasa o placă pe frontispiciul spitalului pe care se va menționa că a fost reabilitat cu sprijinul consiliului județean. Suplimentări de fonduri Consilierii județeni au aprobat ieri alocarea a 65.000 lei Fundației „Sportin“. 25.000 lei i-au revenit ONG-ului constănțean, retroactiv, pentru sărbătorirea Zilei Naționale a Federației Ruse, eveniment celebrat la data de 10 iunie, la Constanța. Tot Fundația „Sportin“ se va ocupa de organizarea sărbătorii Zilei Marinei la Constanța, acțiune pentru care i s-au alocat de la bugetul județean 15.000 lei. Pe ordinea de zi a ședinței de consiliu județean de ieri s-a regăsit și proiectul privind alocarea sumei de 15.000 lei în vederea organizării Festivalului „Ovidius 2050. Pod peste timp. Sulmona -Tomis“. După intervenția social-democratului Petrică Munteanu care era, de altfel și semnatarul proiectului, suma a fost suplimentată cu încă 5.000 lei, urmând ca derularea finanțării să se facă prin aceeași fundație „Sportin“. La inițiativa consilierului județean Nicolae Peride, s-a suplimentat și suma prevăzută pentru Asociația Sportivă „Clubul Seniorilor Farul Constanța - Rugby“, în vederea sus-ținerii echipei în turneul de promovare a rugby-ului românesc la Toulouse. Astfel că, de la 10.000 lei cât era prevăzut în proiectul de hotărâre s-a ajuns la 15.000 lei. În aceeași ședință de consiliu județean, consilierii au aprobat și alocarea sumei necesare pentru acoperirea cheltuielilor de transport și înmormântare a celor patru cetățeni din Ghindărești, decedați în accidentul din Ungaria. Conform proiectului de hotărâre, Consiliul Județean Constanța a alocat 20.000 lei pentru ajutorarea familiilor decedaților, iar în cazul în care societatea de transport res-ponsabilă cu repatrierea trupurilor neînsuflețite nu se va achita de sarcini, consiliul județean se va ocupa de toate formalitățile în limita altor 50.000 lei. Dumitrache versus restul La proiectul nr. 48 privind modificarea și completarea componenței Consiliului de Administrație al Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Constanța, social -democratul Ion Dumitrache și-a făcut și el simțită prezența în sală. Conform proiectului, consiliul de administrație vechi, format din șapte membri ar fi trebuit extins la nouă membri, cei doi propuși pentru a căpăta această calitate fiind recomandați de președintele Nicușor Constantinescu drept persoane cu greutate. Un al treilea nou venit ar fi trebui să îl înlocuiască pe un membru mai vechi. Înainte de votarea proiectului, Dumitrache a propus să se rămână la același număr de membri, adică șapte, și, dacă persoanele nou propuse sunt indispensabile pentru componența consiliului de administrație, să se renunțe la alte două persoane. „Sunt nejustificate indemnizațiile“, și-a motivat Dumitrache amendamentul care a fost respins de colegii săi, însă. Social - democratul revoltat a avansat chiar și nume care, după părerea lui, nu își prea au locul în acest consiliu de administrație. „Eu am făcut o propunere să nu se supere nimeni și am găsit această variantă de a mări numărul de la șapte membri la nouă“, i-a spus Constantinescu. „Da, iar eu am făcut un amendament“, a replicat și Dumitrache. 