Alexandra Stan a răbufnit pe Facebook. Iată ce nemulţumiri are constănţeanca

Alexandra Stan a răbufnit pe Facebook. Iată ce nemulțumiri are constănțeanca

Ştire online publicată Luni, 26 August 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Cântăreața Alexandra Stan a răbufnit pe Facebook, fiind nemulțumită că multă lume o judecă că și-a refăcut viața, după ce a fost bătută de fostul său manager.“Mulți dintre voi au întrecut limita bunului simț. Am ajuns să fiu numită curvă. Pentru ce? Pentru că mi-am refăcut viața? Am văzut că unii mă cred prefăcută pentru că l-am uitat deja pe Marcel. Ce voiați să fac? Să stau toată viața după el, ‘vai, m-a bătut Marcel’? Nu! Am o viață, sunt încă tânără și trăiesc așa cum doresc. Da, mi-am refăcut viața, da, am alt iubit, care este problema? Oameni buni, dacă nu mă suportați, nu vă obligă nimeni să vă uitați la mine. Vă rog din suflet să nu mai pomeniți de Marcel când vă răspund. O zi bună!”, a scris Alexandra Stan pe Facebook.După ce a fost bătută de managerul său, în urmă cu două luni, Alexandra Stan a renunțat la contractul cu el, iar tatăl ei i-a devenit manager, scrie gândul.info.