Alerta in L.A.

Ştire online publicată Sâmbătă, 13 Noiembrie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Prezentat in toamna, la Paris, Jaguar C-X75 este cea mai frumoasa masina creata de britanici, de la legendarul XJ220, incoace. Uita de XF si chiar de noul look de cyborg turbat pe care il afiseaza noul XJ, pentru ca bucata asta de metal este iesita din mainile zeilor. In orice caz, il va face pe XK sa para ideal pentru incepatori sau chiar pentru fetele de liceu. Cea mai tentanta caracteristica a masinii este puterea de de 780 CP, cu care reuseste sa-l eclipseze pana si pe Bugatti Veyron, in privinta sprintului de la 0 la 100 de km/h, pe care il realizeaza in doar 3,4 secunde. In cazul in care crezi ca este vorba doar de benzina arsa cu nepasare, afla ca sub capota supercarului este ceva mai multa inteligenta. Citeste mai departe...