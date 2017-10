!!!ALERT!!! Sechestraţi în hard

!!!ALERT!!! Sechestrați în hard

România a fost, zilele acestea, atât sursa, cât și victima unui nou tip de atac informatic, cauzat de apariția lui Gen:Trojan.Shell Startup.GGW@aCmzJwli - cel mai recent scareware/ransomware marcă românească, informează Agora.ro, citând BitDefender. Familia ransomware include aplicații care „sechestrează” date esențiale de pe calculatorul infectat (sau restricționează total accesul utilizatorului la acesta) până la efectuarea unei plăți către atacator. Scris în Delphi, acest troian de 512 KB se deghizează sub aparența unei arhive zip. La prima execuție, troianul își creează o cheie proprie în HKEY_LOCAL_ MACHINE\SOFTWARE\keytz\ și setează valoarea Run la 0. Această valoare reprezintă numărul de rulări. După infectare, utilizatorul primește un mesaj prin care este anunțat că sunt instalate aplicații pirat pe sistemul său. Deși pare foarte periculos, Gen: Trojan.ShellStartup.GGW@aCmzJwli nu este decât un instrument de intimidare. Impactul asupra calculatorului infectat se rezumă la ascunderea oricărei ferestre a sistemului de operare care nu are titlul „!!!ALERT!!!” atunci când utilizatorul încearcă să o acceseze. Acest procedeu se bazează pe un timer care verifică fiecare fereastră activă în parte. Aplicația poate fi deblocată cu parola MASTER123, care trebuie tastată în câmpul special din fereastra troianului. După introducerea codului corect, aceasta se închide și inițializează un script pentru a se autoelimina din sistem. Ooooooffff, fișierul meeeeeeuuu! Dacă Gen:Trojan.ShellStartup. GGW@aCmzJwli este mai mult deranjant decât distructiv, acest lucru nu se aplică la cele mai recente amenințări informatice „made in Romania”, care sunt nu numai extrem de distructive, dar și foarte atent programate: Win32.Worm.Delf.NFW, care caută și șterge toate fișierele MP3 ce conțin titluri de manele, și mai recentul Win32.Worm.IM.J, care se propagă prin serviciile de mesagerie instant prin mesaje ce direcționează utilizatorul către site-uri ce găzduiesc malware. Win32.Worm.IM.J este capabil să detecteze cuvinte-cheie folosite de potențiala victimă și să poarte o scurtă conversație cu aceasta.