Alegerile pentru PE lasă pe drumuri partidele parlamentare mici

Ştire online publicată Vineri, 24 August 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Alegerile pentru Parlamentul European (PE) pot aduce modificări în reprezentarea partidelor pe scena politică, mai multe formațiuni care în prezent se regăsesc pe băncile Legislativului național riscând să nu obțină niciun mandat în PE, iar cele mai expuse sunt PC, PLD, PIN, dar nici UDMR și PRM nu pot sta deloc liniștite. Rezultatele sondajelor INSOMAR, CURS, Data Media, Gallup sau ale Fundației Soros, din ultimele trei luni, arată că PD se detașează în câști-gătorul alegerilor pentru PE, deși democrații nu au un liderlocomotivă care să deschidă lista și se bazează mai mult pe capitalul electoral intern. În medie, mai toate sondajele citate îi creditează pe democrați cu procente situate undeva la 40%, ceea ce ar însemna că PD ar obține 14 mandate din totalul de 35 câte revin României. PD este urmat de PSD cu procente în jurul a 20%, respectiv 7 mandate, și PNL situat la 12%, echivalent cu 4 mandate în PE. PRM și UDMR, la limita supraviețuirii PRM și UDMR se află într-o situație delicată. Majoritatea sondajelor citate acordă PRM un procent de 5%-6%, la limita pragului electoral, peremiștii putând conta astfel pe un singur mandat în PE. Există însă și cazul Barometrului de Opinie Publică prezentat de Fundația Soros, care, la începutul lunii iunie, credita PRM cu doar 4%. Dacă unele partide parlamentare riscă să nu ajungă în PE, PNG-ul lui Becali este singurul partid extraparlamentar care ar reuși să obțină un scor bun, sondajele invocate arătând că partidul lui Becali are șanse să vină direct pe locul patru, după PD, PSD și PNL, cu procente situate în jurul a 8%. Creșterea PNG-ului afectează statutul PRM, în condițiile în care cele două formațiuni își dispută aceeași parte a electoratului și promovează mesaje similare. PC - out Potrivit estimărilor institutelor respective, PC, partidul care a intrat în Parlament la trena PSD-ului și a jucat apoi un rol important în formarea primului Guvern de după alegerile din 2004, nu va obține niciun loc în Legislativul de la Strasbourg. Toate sondajele de opinie indică faptul că PC nu va fi în stare să treacă de 1-2%, în pofida multiplelor inițiative populiste ale parlamentarilor conservatori. Sondajele de opinie citate plasează sub pragul electoral și PLD-ul lui Theodor Stolojan.Alegerile pentru Parlamentul European (PE) pot aduce modificări în reprezentarea partidelor pe scena politică, mai multe formațiuni care în prezent se regăsesc pe băncile Legislativului național riscând să nu obțină niciun mandat în PE, iar cele mai expuse sunt PC, PLD, PIN, dar nici UDMR și PRM nu pot sta deloc liniștite. Rezultatele sondajelor INSOMAR, CURS, Data Media, Gallup sau ale Fundației Soros, din ultimele trei luni, arată că PD se detașează în câști-gătorul alegerilor pentru PE, deși democrații nu au un liderlocomotivă care să deschidă lista și se bazează mai mult pe capitalul electoral intern. În medie, mai toate sondajele citate îi creditează pe democrați cu procente situate undeva la 40%, ceea ce ar însemna că PD ar obține 14 mandate din totalul de 35 câte revin României. PD este urmat de PSD cu procente în jurul a 20%, respectiv 7 mandate, și PNL situat la 12%, echivalent cu 4 mandate în PE. PRM și UDMR, la limita supraviețuirii PRM și UDMR se află într-o situație delicată. Majoritatea sondajelor citate acordă PRM un procent de 5%-6%, la limita pragului electoral, peremiștii putând conta astfel pe un singur mandat în PE. Există însă și cazul Barometrului de Opinie Publică prezentat de Fundația Soros, care, la începutul lunii iunie, credita PRM cu doar 4%. Dacă unele partide parlamentare riscă să nu ajungă în PE, PNG-ul lui Becali este singurul partid extraparlamentar care ar reuși să obțină un scor bun, sondajele invocate arătând că partidul lui Becali are șanse să vină direct pe locul patru, după PD, PSD și PNL, cu procente situate în jurul a 8%. Creșterea PNG-ului afectează statutul PRM, în condițiile în care cele două formațiuni își dispută aceeași parte a electoratului și promovează mesaje similare. PC - out Potrivit estimărilor institutelor respective, PC, partidul care a intrat în Parlament la trena PSD-ului și a jucat apoi un rol important în formarea primului Guvern de după alegerile din 2004, nu va obține niciun loc în Legislativul de la Strasbourg. Toate sondajele de opinie indică faptul că PC nu va fi în stare să treacă de 1-2%, în pofida multiplelor inițiative populiste ale parlamentarilor conservatori. Sondajele de opinie citate plasează sub pragul electoral și PLD-ul lui Theodor Stolojan.