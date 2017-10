Album de benzi desenate lansat printr-un…meci de ping-pong!

Festivalul „bootcampfest”, desfășurat pe plaja Năvodari - Mamaia, a reunit, pe nisip, banda desenată cu hip hopul și rockul, în cadrul unui eveniment care s-a dorit a satisface gusturile tinerilor de astăzi. Seara, s-au servit, pe răcoare, concerte în aer liber, iar ziua, câte o porție de bandă desenată la „cald”, imaginată pe loc de caricaturistul și graficianul Alex Ciubotariu (Ciubi), dar și meciuri de ping-pong. Ce legătură are ping-pongul cu creația de webcomics am aflat de organizator, Octav Avramescu, de la Asociația Jumătatea plină. Am aflat că este o altă născocire a lui Ciubi, care s-a bucurat deja un mare succes în capitală cu formula ping-pong - webcomics și a poposit, acum, și pe nisip, acasă, la Ciubi. Evenimentul pe plaja dintre Mamaia și Năvodari a avut și o miză: desenează și joacă contra lui Ciubi și poți câștiga un album de benzi desenate de printfriendly. S-au adus la fața locului mese (una de ping-pong și alta pentru desenat) și creioane. Premiul a fost tentant - primul număr din colecția de albume de bandă desenată dedicată tinerilor autori români, made in „Jumătatea plină” și CORINT Teens (marcă înregistrată Corint Junior). De fapt, a fost o lansare atipică a unui album de BD la malul mării. Albumul se numește „club 106" și se pare că va avea urmări, povestește chiar autorul, Ciubi. Seria „club 106" a început ca un fel de corespondență „între mine și câțiva prieteni cu care mai joc din când în când tenis de masă. Pe lângă jocul efectiv de ping-pong ne distram foarte tare, iar prin aceste strip-uri mi-am propus să surprind câteva dintre momentele trăite împreună. Deci 80 la sută din poante, scenariul seriei este bazat pe situații reale, așa numitele inside jokes. O vreme, stripurile au circulat de la unii la alții, în general în cercul nostru de prieteni și am fost încurajat să lărgesc cercul, audiența seriei, făcându-le publice pe blogul meu. Ceva foarte personal devenea astfel public. Reacțiile au fost din cele mai diferite, cele mai multe fiind de apreciere”. Povestea se învârte în jurul unui grup de prieteni care au ca pasiune ping-pong-ul, nu neapărat pentru performanța sportivă, ci mai mult ca modalitate de a petrece timp împreună și a se distra. Numele de „club 106" vine de la apartamentul 106 în care a stat o perioadă unul din prietenii lui Ciubi și unde se găsea masa de ping-pong. Personajul principal este chiar Ciubi. „E o poveste mai lungă, dar nu foarte spectaculoasă. L-am mai folosit ca personaj în mai multe benzi desenate (lucru destul de des întâlnit la autorii de BD), culminând, poate, cu seria de stripuri «Ciubi în redacția Story» care a apărut cam un an de zile în revista Story. Pe viitor el va continua într-o formă sau alta... depinde de inspirație și de meciurile de ping-pong”. 