Ajutoarele sociale nu-i mai interesează pe ţărani

Ajutoarele sociale nu-i mai interesează pe țărani

Tot mai mulți țărani sunt săraci și nu au din ce să trăiască. Lucrările agricole costă foarte mult, nu au bani să-și lucreze terenul, iar locurile de muncă în lumea satelor sunt din ce în ce mai puține. Una dintre puținele salvări ale acestor oameni sunt ajutoarele sociale sau să plece la muncă la oraș. Surprinzător, primarii din județ mărturisesc că din ce în ce mai mulți oameni preferă să-și caute un loc de muncă în orașele apropiate decât să aștepte ajutoarele sociale. Din acest motiv, cererile pentru ajutoare au scăzut în ultimul an. În comuna Siliștea, s-au înscris pentru ajutoare sociale 37 de persoane. Primarul Mihai Soare ne-a spus că pe timpul verii sunt mai puține cereri, deoarece oamenii au posibilitatea să își caute un loc de muncă. „Pe timpul verii, nu sunt probleme foarte mari, deoarece oamenii pot lucra. La începutul iernii, vor fi cu siguranță ceva dificultăți. În sezonul estival, țăranii își găsesc de muncă în special în domeniul construcțiilor din Năvodari sau la autostrada din Cernavodă", a încheiat primarul Mihai Soare. Situația este identică și în comuna Cobadin. Dacă, anul trecut, au primit ajutoare sociale 416 persoane, acum se bucură de acest drept doar 250 de oameni. Primarul Ion Corneanu ne-a spus că cei care primesc ajutoare sunt persoane care provin din familii foarte sărace. „Lumea și-a dat seama că nu se poate trăi cu 200 de lei și de aceea au ales să își caute un loc de muncă. Cei mai necăjiți sunt romii, pentru că mor de foame și nu au nici măcar o casă. Ei ar vrea să lucreze, dar nu au unde. Am cerut Consiliului Local și Prefecturii să le facă un cartier sau să le dea o garsonieră, dar nu vor să îi ajute. Pentru ajutoare s-au înscris doar nouă români. În Cobadin sunt în total 500 de romi care au fost goniți din Dobromir și Ciocârlia. Ei au venit aici, pentru că au găsit un primar mai de treabă", a încheiat primarul Ion Corneanu. Primarul din Comana, Antoneta Mândrescu, a explicat că beneficiază de ajutor social inclusiv bătrânii persoanele care au copii nou-născuți. „Legile s-au mai modificat și nu s-au mai acordat atât de ușor. Au primit ajutor social bătrânii și persoanele care au copii nou-născuți. Dacă au văzut că nu li s-au mai dat ajutoare, oamenii s-au dus la muncă. Sunt și persoane care fac reclamații, deși au venituri de 800-900 lei și stau în cârciumi", a completat Antoneta Mândrescu.