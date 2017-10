Ajutoare pentru credincioşii musulmani din judeţul Constanţa

Ajutoare pentru credincioșii musulmani din județul Constanța

Aproximativ 1.000 de pachete cu ajutoare vor ajunge astăzi la credincioși musulmani din mai multe localități din județul Constanța. Acțiunea este organizată cu ocazia Ramazan Bayramului, care va avea loc în zilele de 9, 10 și 11 septembrie, și are ca organizatori Ambasada Republicii Turcia la București, Asociația Oamenilor de Afaceri Turci (TIAD) și Asociația Oamenilor de Afaceri Turci din Dobrogea (D-TIAD). Astfel că astăzi, ambasadorul Turciei și consulul general la Constanța împreună cu reprezentanți ai Uniunii Democrate Turce din România, Uniunii Democrate a Tătarilor Turco – Musulmani din România, muftiul Muurat Iusuf și oameni de afaceri vor vizita localitățile Ciocârlia de Sus, Cobadin, Fântâna Mare, Independența și Dobromir, unde vor împărți ajutoare musulmanilor de aici, constând în produse alimentare. Astfel de acțiuni sunt organizate an de an, în preajma Bayramului, cu scopul de a veni în sprijinul credincioșilor musulmani cu posibilități materiale mai reduse, astfel încât și aceștia să aibă pe mese tradiționalele bucate, specifice acestei sărbători.