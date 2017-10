Ajută şi tu un copil expus la HIV să crească sănătos!

Ajută și tu un copil expus la HIV să crească sănătos!

Copiii care provin din părinți infectați cu HIV au toate șansele de a crește complet sănătoși, atâta timp cât nu sunt alăptați de mamele seropozitive. Cu toate acestea, multe dintre cuplurile infectate nu își permit să cumpere laptele praf necesar alimentației bebelușilor și sunt nevoite să le ofere micuților mâncare gătită chiar din primele luni de viață.Alăptarea artificială este singura variantă de hrănire a nou-născuților cu părinți seropozitivi, pentru a elimina riscul transmiterii virusului HIV prin laptele matern. Dacă mama alăptează bebelușul, șansele de a rămâne sănătos, scad cu până la 40 de procente. Deși legea oferă acestor copilași dreptul de a primi lapte praf, produsul alimentar este dat ocazional și numai până când bebelușul împlinește 12 luni. Acesta este și motivul pentru care Fundația Baylor Marea Neagră face un apel către persoanele cu suflet mare să ajute 59 de copii constănțeni să primească hrana de care au nevoie pentru a crește sănătoși. În acest scop, fundația demarează, de luni, campania „Am nevoie de lapte”. Laptele praf, esențial pentru dezvoltarea sănătoasă a copiilor Din cauză că statul asigură laptele praf doar pentru un procent nesemnificativ dintre copii, părinții seropo-zitivi ajung în situația în care își hrănesc bebelușii de doar câteva luni cu mâncare gătită. Această hrană nu este deloc potrivită pentru nou-născuți, care, în lipsa laptelui praf, riscă să se îmbolnăvească mai des și suficient de grav încât să necesite spitalizare. În plus, mulți dintre copiii cu părinți infectați cu HIV sunt născuți prematur și au nevoi nutritive mai mari pentru a putea recupera deficitul de dezvoltare. „În experiența noastră, fără a li se oferi laptele praf, rareori acești copii ajung să atingă etalonul de dezvoltare specific vârstei. Toți copiii cu mame seropozitive iau terapie antiHIV pentru primele șase săptămâni din viața lor. În absența unei alimentații potrivite, stresul la care este supus organismul lor îi face sa dezvolte diverse boli care le amenință viața atât pe termen scurt, cât și pe termen lung”, ne-a explicat Monica Neacșu, unul dintre coordonatorii campaniei „Am nevoie de lapte”, inițiate de fundația Baylor. Cum au reușit seropozitivii constănțeni să lupte cu boalaÎn urmă cu mai bine de 30 de ani, Constanța avea cel mai mare număr de persoane infectate cu HIV de pe continentul european și era singurul oraș din Europa cu mai mulți copii seropozitivi decât adulți. Mulți dintre ei trăiau în spitale și orfelinate, abandonați și izolați în acele locuri de frica unei boli pe care oamenii o înțelegeau prea puțin. În ciuda tuturor piedicilor, precum lipsa de afecțiune, de hrană, îmbrăcămintea potrivită și de medicamente antiHIV, acești copii au supraviețuit, iar după anii ‘90 au început să primească tratament și îngrijiri medicale din partea specialiștilor. „Acestor copii le datorăm curajul pe care acum îl avem în fața acestei infecții. Ei ne-au dovedit ca HIV nu este o condamnare la moarte. La ora actuală, tot ei ne dovedesc că pot avea o viața completă și că sunt capabili să oprească cercul vicios al transmiterii HIV viitoarei generații. Până în acest moment, 104 copii sunt sănătoși, deși au părinți seropozitivi”, a mai spus Monica Neacșu.Ajută-i pe copii să primească lapte prafCuplurile infectate cu HIV reușesc cu greu să aibă o situație materială satisfăcătoare. Multe dintre ele se zbat pentru traiul de zi cu zi și locuiesc în condiții pe care cu greu ni le putem imagina. Cu toate acestea, seropo-zitivii continuă să lupte, vin la controalele medicale periodice, își iau tratamentul și își doresc cu disperare să aibă copii. În special pentru cei care trebuie să facă față unei boli grave, creșterea unui copil poate deveni copleșitoare. În Dobrogea, 59 de copii cu părinți seropozitivi au nevoie de ajutorul nostru. „Laptele pentru un nou-născut costă 2.724 de lei pentru primul an de viață, iar de la un an la doi ani, costă 2.497 de lei. Micuții au nevoie de 5.000 de cutii cu formula de lapte pentru categoria de vârstă din care fac parte. Contravaloarea acestei cantități este de 200.000 lei”, a precizat Monica Neacșu.Cea mai mică donație, de 25 de lei, poate asigura hrana timp de trei zile pentru un bebeluș expus la HIV. „Cu 50 de lei este asigurată o săptămână de hrană și cu 200 de lei, o lună. Desigur, pe măsură ce suma donată crește, bebelușul va putea primi lapte praf o perioadă mai lungă de timp. Prin aceste donații veți ajuta familiile în nevoie și, în același timp, veți contribui la stoparea transmiterii infecției cu HIV în comunitatea în care trăiți”, a menționat coordonatorul campaniei. Mai mult, donațiile pot fi făcute și de către persoanele juridice. „Dacă firma ta este pe profit, în limita a 20% din impozitul pe profit și până la 3% din cifra de afaceri, hrănești un bebeluș în loc sa dai banii la stat”, a afirmat Monica Neacșu.Cei interesați să contribuie la creșterea sănătoasă a copiilor născuți din părinți infectați cu virusul HIV pot dona orice sumă doresc în contul Fundației Baylor, deschis la BCR Constanța: RO67 RNCB 0114 0320 5636 0008. Mai multe informații despre campanie și despre modalitățile prin care se fac donațiile, poți afla pe pagina de internet www.baylor-romania.ro, sau la numărul de telefon 0241/691.730.Din anul 2001, Centrul de Excelență Clinica Baylor din Constanța se ocupă de peste 850 de persoane seropozitive, iar echipa de 20 de membri ai fundației se ocupă direct de gravide și de copii născuți din mame seropozitive.