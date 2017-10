Ai idee când ar fi cel mai bine să-ţi bei cafeaua?

Ai idee când ar fi cel mai bine să-ți bei cafeaua?

Ştire online publicată Miercuri, 01 Octombrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Cafeaua, consumată deseori ca stimulent al sistemului nervos datorită cafeinei pe care o conține, are acest efect doar la anumite ore și nu pe tot parcursul zilei, explicația fiind legată de interacțiunea acestei băuturi cu ritmurile biologice, scrie Huffington Post, într-un articol publicat cu ocazia Zilei Internaționale a Cafelei, conform Agerpres. Rolul de stimulent al cafelei este maxim dimineața, între orele 09.30 și 11.00.Dacă se bea cafea într-un moment în care nivelul de cortizol este ridicat, este ca și cum s-ar lua un medicament de care organismul nu are nevoie, a explicat un specialist în neurologie de la Universitatea Bethesda, din satul american Maryland. Bazându-se pe rezultatele mai multor studii, Steven Miller a menționat că nivelul cel mai crescut de cortizol în organism este între 08.00 și 09.00 dimineața, interval în care consumul de cafea nu are efect stimulator întrucât organismul este deja în priză în mod natural. Același lucru se întâmplă dacă aromata băutură este savurată între orele 12.00-13.00 sau 7.30-18.30.În afară de intervalul 09.30-11.00, se recomandă o cafea după masa de prânz, atât din punctul de vedere al ritmului circadian, cât și pentru că suntem toropiți din cauza digestiei, susține Eileen Gordon, secretar general al Federației Spaniole a Cafelei. Recomandarea este valabilă mai ales pentru cei care se urcă la volan după ce mănâncă.Cel puțin la fel de importantă este și ora de la care nu mai este indicat consumul de cafea, întrucât ar putea afecta somnul. În general, persoanele sensibile la cofeină ar trebui să se abțină de la cafea după ora 17.00 - 18.00, dacă vor să doarmă bine noaptea. Desigur, mai rămâne și soluția unei cafenele decofeinizate.Relația cauză-efect între ingerarea de cafea și starea de alertă a organismului a fost dovedită de un studiu din 2011 al Agenției Europene pentru Sănătatea Alimentară. "Cafeaua crește gradul de concentrare și randamentul" și "previne unele boli neurovegetative", a mai amintit Eileen Gordon. Nu este de mirare, deci, că printre marii consumatori de cafea se numără cei cu meserii stresante precum ziariștii, polițiștii și profesorii.