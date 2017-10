Ai alimentat, din greşeală, o maşină diesel cu benzină sau invers? Iată cum îţi poţi salva motorul!

Ai alimentat, din greșeală, o mașină diesel cu benzină sau invers? Iată cum îți poți salva motorul!

Ştire online publicată Luni, 01 Iulie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Motorina nu este la fel de inflamabilă ca benzina. De aceea, motoarele diesel se folosesc de compresie pentru a produce explozie în interiorul cilindrilor. Astfel, motoarele diesel au o rată de compresie mai mare decât cele pe benzină, pentru a obține presiunea și temperatura necesară aprinderii combustibilului.Dacă pui din greșeală motorină în loc de benzină în rezervorul unei mașini cu motor pe benzină, nu va exista suficientă compresie pentru a aprinde motorina. De aceea motorul nu va porni sau se va „îneca” mergând foarte prost și zgomotos.În general, majoritatea autovehiculelor din zilele noastre au un diametru diferit al bușonului de umplere între diesel și benzină, cel pentru benzină fiind mai mic. În același mod, și pompele benzinăriilor au țevi de diametre diferite, în funcție de tipul de combustibil. Există totuși și excepții, de aceea sunt multe persoane care au pățit să încurce combustibilii, din neatenție sau poate oboseală.Ce să faci dacă ai pus motorină în loc de benzină?În primul rând, dacă ți-ai dat seama că ai greșit combustibilul imediat ce ai alimentat, scoate înapoi tot conținutul rezervorului și alimentează cu benzină de calitate (este de preferat să faci plinul cu benzină de cifră octanică mare, pentru a dilua la maximum motorina rămasă în rezervor). Dacă anterior nu ai apucat să pornești motorul ar trebui să nu ai nicio problemă.Dacă ai plecat cu mașina cu motorină în rezervor, cel mai probabil motorul s-a „înecat” sau a „tras mai greu”, în funcție de raportul dintre cantitatea de benzină și cea de motorină existentă. În acest caz se recomandă în plus și o curățare a injectoarelor, a pompei de benzină și a instalației, pe cât posibil, pentru a evita deteriorarea lor. Motorina arsă în condițiile funcționarii unui motor pe benzină, se poate depune pe pereții cilindrilor, pe bujii și pe evacuare, caz în care costurile de reparație vor fi mult mai mari.În principiu, este mai puțin grav să alimentezi cu motorină o mașină pe benzină decât invers. În cel mai rău caz se înfundă injectoarele, sau se depune motorină arsă în motor, dar nu se distruge ireversibil.Dacă ați turnat benzină în loc de motorină…Motoarele diesel nu au bujii, iar aprinderea combustibilului se face datorită presiunii înalte. În motoarele diesel are loc injecția combustibilului, și nu a amestecului combustibil aer, ca în cazul motoarelor pe benzină.La început, aerul nimerește în cilindru, unde este încălzit datorită presiunii. Apoi, sub o presiune înaltă, motorina este injectată. Benzina, în astfel de condiții, nu se aprinde. Aceasta are nevoie de scânteie și să fie amestecată cu aer. Astfel, dacă în rezervorul pentru motorină ați turnat multă benzină, motorul nu va funcționa, deoarece benzina nu se va aprinde. Totuși, dacă ați turnat puțină benzină în rezervor, unde mai exista motorină, cel mai probabil nu vor apărea nici un fel de probleme.În cazul în care cantitatea de benzină în rezervorul mașinii este mare, motorul acesteia se „îneacă” și nu se mai pornește. În asemenea situații, efectele negative sunt minore și puțin costisitoare, combustibilul este evacuat din rezervor, se schimbă filtrul și se curăță sistemul de alimentare. Prețul mediu pentru un filtru de combustibil la o mașină diesel este de 400 de lei. Dacă autoturismul diesel a mers o anumită perioadă pe benzină, atunci se defectează injectoarele și pompa. Acestea trebuie înlocuite. Prețul pentru un injector variază în funcție de marca autoturismului de la 100 până la 1000 de euro.De asemenea, autoturismele diesel au o pompă de presiune mare, pentru combustibil, și un număr anumit de injectoare (numărul acestora depinde de numărul de cilindri pe care le are mașina). Aceste elemente ale sistemului de alimentare sunt concepute în așa fel încât motorina să fie și lubrifiant pentru ele. Benzina nu are astfel de proprietăți și are o viscozitate mai mică decât motorina. Din această cauză, o cantitate mare de benzină poate duce la deteriorarea acestor elemente ale sistemului de alimentare cu combustibil a mașinilor diesel. Totodată, aceste elemente sunt scumpe, iar prețul acestora poate constitui circa 20-30 la sută din valoarea autoturismului dat.(sursa:dictionarulauto.ro; mergebrici.ro)