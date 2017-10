Ai ajuns în vacanţă la Praga? Iată la ce trebuie să ai grijă

Ai ajuns în vacanță la Praga? Iată la ce trebuie să ai grijă

Ştire online publicată Sâmbătă, 21 Septembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Praga este una dintre cele mai căutate destinații europene din ultimii ani, datorită amestecului de istorie și peisaje pe care le găzduiește. Pentru a avea o vacanță liniștită ar trebui să știi însă câteva lucruri pe care nu ar trebui să le faci ca turist în timpul unei excursii la Praga.Vizitează orașul cu harta în mânăNu te baza pe indicațiile altora, dacă vrei să ajungi într-o anumită parte a orașului. Nu uita faptul că Praga este împărțită în districte, însă împărțirea se face după două sisteme, unul vechi și unul mai nou, care însă nu se suprapun. Ar trebui ca atunci când ajungi în oraș să îți procuri o hartă turistică pe care să îți stabilești punctele în care vrei să ajungi și pe baza căreia să te deplasezi.Nu călători în mijloacele de transport public fără biletCea mai ieftină modalitate de a călători prin oraș este autobuzul, în care trebuie însă să validezi biletul, care va fi valabil și la metrou și în care va trebui să plătești o taxă separată și pentru bagaj. Poți cumpăra bilete fie din stația de autobuz, fie de la șofer, însă trebuie să ai pregătiți bani locali, respectiv coroane cehe. Biletul trebuie validat imediat după ce te-ai urcat în autobuz, așa că nu risca să fii prins de controlor și să încasezi astfel o amendă de aproape 30 de ori mai mare.Ai grijă cum conduci și cum traverseziNu merge cu mașina la Praga decât dacă vrei neapărat acest lucru. Rețeaua de autostrăzi din Republica Cehă nu este într-o situație foarte bună și ai putea avea probleme cu automobilul pe parcurs. În plus, cum există multiple posibilități de a ajunge în Praga, respectiv cu avionul sau cu trenul, nu ar fi indicat să îți supui mașina unui astfel de efort. În plus, cu mașina proprie riști să te rătăcești și/sau să primești vreo amendă pentru că ai parcat într-un loc în care nu ai voie să faci acest lucru. De asemenea, orașul este unul care poate fi parcurs în plimbări pe jos, iar zonele din jur pot fi vizitate și cu ajutorul mașinilor care fac legătura cu împrejurimile orașului.Nu traversa pe roșu, amenzile sunt foarte mari dacă ești prins într-o astfel de ipostază.Nu călători decât cu taxiurile recunoscute de către Primăria orașului: Praha, Profi, PAT City, Halo, AAA, Speedcars. În plus, înainte de a pleca într-o cursă, ar trebui să știi că poți negocia costul final al călătoriei cu taxiul cu șoferul, deși cel mai indicat ar fi să mergi cu aparatul pornit. În plus, ar trebui să fii atent pentru că una dintre cele mai mari probleme ale sistemului de taxiuri din oraș este faptul că taximetriștii îi taxează mai mult decât ar trebui pe turiști, mai ales pe ruta aeroport sau gară - hotel. Dacă nu vorbești limba cehă, atunci fii pregătit pentru posibilitatea de a fi păcălit de un șofer de taxi, mai ales dacă ai ales acest mod de călătorie prin centrul orașului. Iar dacă ai vreo problemă cu taxiul și ai impresia că ai fost înșelat, notează numele șoferului și numărul de taxi și fă-i o reclamație la poliție sau la compania de care aparține.Nu uita să-ți achiziționezi cardul de reduceri Prague Card, pe care să îl folosești pentru a obține reduceri și chiar gratuitate la vizitat diferite muzee, restaurante sau pentru achiziționarea biletelor pentru transport. De asemenea, nu rata locațiile ce pot fi vizitate gratuit, care poartă însemnele „Prague free”.Nu schimba bani la cei care vând și cumpără bani pe stradă. Cel mai bine ar fi să schimbi bani la ATM-uri, la bănci sau la agențiile de schimb valutar autorizate, pe care le poți găsi chiar și în hoteluri sau lângă centrele comerciale. Oricum, ar fi indicat să ai mereu la tine bani locali schimbați.Nu uita să-ți rezervi din timp cazarea și să îți planifici vacanța la Praga, pentru ca întreaga călătorie să fie cât mai liniștită.(sursa:www.timp-liber.acasa.ro)