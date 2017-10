Şahul rapid şi calculul variantelor

Șahul rapid și calculul variantelor

Ştire online publicată Sâmbătă, 28 Iulie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

„Matematica nu se ocupă de toate genurile de numere, ci numai de cele despre care se știe că sunt…" (I.S. Eurigena) S-a scris destul, din punct de vedere sportiv, despre recent încheiatul Campionat European de șah rapid și blitz pentru copii și juniori. Aș vrea, totuși, în spațiul acestei rubrici, să fac și câteva observații tehnice. Am mai spus, dar nu e niciodată suficient: obișnuința de a crede că prima continuare văzută este și cea mai bună s-a dovedit, în general, deficitară. Jucătorul care își pierde răbdarea necesară aprofundării situațiilor mereu în schimbare, bazându-se numai pe spiritul intuitiv (indiferent de rafinamentul acestuia), se află pe drumul declinului. Pentru un calcul corect, trebuie reflectat obiectiv asupra raportului calitativo-comparativ al pozițiilor rezultate. Creșterea capacității de calcul se face treptat și, evident, procesul trebuie să capete în timp un caracter de obișnuință. Practic, toate pozițiile necesită și o verificare prin calcul. Este posibil ca unora să li se pară anumite calcule costisitoare sau prea lungi pentru a putea fi dezlegate doar cu ochii minții, fără exersarea pe eșichier. În realitate, astfel de exerciții sunt, în cadrul pregătirii, adevărate examene de maturitate privind dezvoltarea memoriei șahiste, iar variantele conțin multe elemente cu caracter forțat (ușurând vizibil sarcina rezolvării), reducând în final și numărul real de mutări deduse pentru elucidarea poziției. Studiul lui Capablanca, de nedezlegat Vorbind despre calculul concret al variantelor, nu pierd ocazia de a reaminti de Capablanca. În tinerețe, respectiv anul 1908, el a compus un studiu despre care afirma, ceva mai târziu: „A fost atât de dificil, încât nimeni nu a putut să-l dezlege. De atunci, am încetat să mai compun studii, considerând că nu are niciun sens elaborarea acestora, atât timp cât nimeni nu le poate dezlega". Mai târziu, s-a demonstrat, însă, că studiul are mai multe planuri, fiind practic insolubil! Este de înțeles, astfel, de ce nimeni nu a putut să-l rezolve. Claudiu IORDACHE, Maestru al sportului Problema săptămânii Frumusețea șahului este nebă-nuită. O dovedesc, din plin, partidele și studiile de șah, dar și această problemă de excepție aparținând genialului compozitor S. Loyd. Soluția: 1.Da1 !