Agenţii imobiliari constănţeni „demolează“ Prima Casă

Programul guvernului – o panaramă!

Agenții imobiliari constănțeni „demolează“ Prima Casă

Programul Prima Casă este doar o strategie electorală, care mai rău încurcă afacerile agențiilor imobiliare, susțin jucătorii de pe piața constănțeană de profil. Obișnuiți cu asemenea programe de „ajutorare a românilor fără locuințe”, care se desfășoară și pe plan local, agenții imobiliari nu mai cred nimic, până când nu văd rezultate. În mod oficial însă… ministerul Finanțelor și cel al IMM-urilor semnează astăzi un ordin comun de garantare guvernamentală, dând astfel startul oficial al programului Prima Casă. În următoarele șapte zile, ministerele vor să semneze și convențiile cu cele 20 de bănci înscrise în program. „Toate cele 20 de bănci sunt eligibile. Este în interesul lor să semneze cât mai repede. Astfel, programul va deveni operațional până pe 15 iulie, cel mai târziu”, a declarat Gheorghe Pogea, ministrul Finanțelor. Băncile sunt dispuse să acorde credite de 1,457 miliarde euro, peste plafonul impus de guvern, de 1 miliard euro. Pogea a mai declarat că bancherii au venit cu oferte mai bune decât ce solicitase în primă fază guvernul, fapt care va genera competiție între ei, în avantajul clienților: „Cu un avans de 3.000 euro, un român își poate cumpăra o casă, cu dobânzi mai mici cu 42 – 49%”. Nu la fel de convinși sunt agenții imobiliari, care au învățat să își modereze optimismul, mai ales că majoritatea ofertelor pe care le au sunt locuințe „second-hand”. „Prima Casă este o panaramă. Nu ne ajută cu nimic. Mai mult, suntem dezavantajați din start, pentru că nimeni nu mai vrea să vândă acum. Toți așteaptă să înceapă programul, ca să vândă mai scump. Oricum, nu mai cred nimic din ce tot spune guvernul. Prima Casă este o strategie electorală, mai mult ca sigur”, spune Ștefan Nicolae, directorul agenției constănțene Ideal Imobiliare. Agenții se tem de faptul că un astfel de program va favoriza numai developerii de ansambluri rezidențiale, pentru că românii vor încerca să își cumpere locuințe noi. „Nu ne ajută prea mult programul. E doar o scoatere de ochi. Am mai văzut astfel de încercări și pe plan local. Câte case s-au dat? Depinde mult de cum va fi gândit programul, dacă vor alege oamenii apartamente din blocuri vechi. La prima vedere, vor fi ajutați cei care construiesc locuințe noi. Probabil și în 2010 va fi la fel de greu. De-abia din 2011 văd primele semne de revenire la normal”, consideră și Alexandru Andronache, directorul agenției imobiliare Andromela. Ce oferă băncile? Cele 20 de bănci care au depus oferte sunt BCR, BRD, Raiffeisen Bank, CEC Bank, Alpha Bank, Volksbank, Banca Transilvania, Bancpost, Banca Românească, Piraeus Bank, Bank Leumi, ATEbank, Intesa Sanpaolo Bank, Credit Europe Bank, OTP Bank, Unicredit Țiriac Bank, ING Bank, Emporiki, Millennium Bank și Garanti Bank. Iată, în continuare, cu ce oferte intră bancherii în program. OTP Bank – plafon de 5 milioane euro, împrumuturi în lei și euro, la dobânzile maxime admise de Guvern Millenium Bank – plafon de 30 milioane euro, credite doar în euro, cu o dobândă calculată după formula Euribor la 3 luni plus 4 puncte procentuale Alpha Bank – plafon de 100 milioane euro, credite la dobânda maximă BCR – cel mai mare plafon, de 450 milioane euro, credite în euro, cu un grad de îndatorare de cel mult 60%. Un sfert din plafon va fi direcționat spre finanțarea caselor și apartamentelor aflate în construcție. Dobânda va fi Euribor la 3 luni plus 3,8%. Comisionul de acordare va fi de 0,5%, aplicat o singură dată la valoarea împrumutului CEC Bank – plafon de 400 milioane lei, împrumuturi în lei, care vor fi preschimbate în euro, după ce România trece la moneda comunitară. Banca nu percepe comision de evaluare, pentru primul an, și va suporta prima aferentă poliței de asigurare obligatorie Piraeus Bank – plafon de 100 milioane euro, împrumuturi de 10.000 – 57.000 euro, acordate persoanelor cu un venit minim de 300 euro, la dobânzi de 2,5% plus Robor sau 4% plus Euribor Unicredit Țiriac Bank – plafon de 25 milioane euro, împrumuturi în lei și euro Bancpost – plafon de 50 milioane euro, credite în lei și euro *** Guvernanții par extrem de încântați de Prima Casă, premierul Emil Boc declarând că are în vedere extinderea mecanismului de garantare și în alte domenii, cum ar fi agricultura și administrația locală, care ar putea fi sprijinite pentru acce-sarea fondurilor europene.