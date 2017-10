Agendă clubbing

Ştire online publicată Sâmbătă, 12 Martie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

DOC revine în Constanța în această sâmbătă, 12 martie. El va concerta în Club Vansses alături de DELIRIC 1 și VD 88. Prețul biletului anticipat este de 20 de lei, iar la intrare este de 25 de lei. v v v Sâmbătă, 12 martie, de la ora 21:30, în Club Doors va avea loc concertul susținut de Corneliu Stroe și Moldavian Jazz Band alături de invitatul serii: G. Eugen Doinaru, care va face prezentările susținând în același timp un recital de poezie. v v v Sâmbătă, 12 martie, turneul național pornit de J&B și intitulat „Start a party” with „THE BEAT” ajunge în Club Two. J&B, warm up dance cu Ellie White și un mix de genuri muzicale și setup neconvențional cu Sensor vor provoca participanții la petrecerea J&B să intre în ritm. Evenimentul este programat pentru ora 23.00. BEAT-uri, Sensor, lumini, outfit-uri originale și nu numai sunt doar câteva dintre surprizele celor mai tari petreceri J&B. Puteți afla mai multe despre turneu pe feelthebeat.ro.