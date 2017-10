Agenda Clubbing

Ştire online publicată Sâmbătă, 05 Februarie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Concert Akcent pentru constănțeni Formația Akcent va concerta în această seară, 5 februarie, în Club Wish. Ultimul single al celor trei băieți se intitulează „My Passion”, iar clipul piesei face deja deliciul fanilor. Fetele au intrarea liberă, iar cele singure vor primi șampanie din partea casei. Club XS din Mamaia a împlinit 10 ani! În acest sfârșit de săptămână, Club XS din Mamaia vă invită la petrecerea aniversară de 10 ani. Sâmbătă, petrecere cu șampanie și tort delicios. Momentul special al serii va fi Fight Girls Party, un show topless incitant și incendiar. Intrarea va fi liberă. DJ Antonio Parazar și NRS Percution în Club Next DJ-ul și producătorul Antonio Parazar se va afla sâmbătă, 5 februarie, în Club Next. Alături de el se va afla NRS Percution în calitate de invitat special. Club Crush aniversează 5 ani de existență! Clubul Crush aniversează 5 ani de existență, sâmbătă, 5 februarie. Sunteți invitați să petreceți cum se cuvine alături de Veverițele lui Măruță care vor concerta live. (N.B)