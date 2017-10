Agenda clubbing

Ştire online publicată Sâmbătă, 06 Noiembrie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Club Wish Sâmbătă, 6 noiembrie, în Wish va avea loc la o prezentare de modă. Designerul Marcela Cuzic lansează noua sa colecție intitulată sugestiv „Boudoir”. Ținutele trimit cu gândul la farmecul și exuberanța cu care femeile de la sfârșitul secolului al XIX-lea reușeau să epateze. White Club & Cafe Tot sâmbătă, 6 noiembrie, la White Club & Cafe e Russian Party. Din program: multă distracție, vodkă și ruletă rusească. Hafen Café Sâmbătă, 6 noiembrie, în Hafen Café e Disco Blitz Party. Must have: ochelarii de soare mari, perucă, paietele sclipitoare și pantaloni evazați. Se anunță multă muzică disco. Club Latin Fever O nouă petrecere tematică va avea loc sâmbătă, 6 noiembrie, în Club Latin Fever. De data aceasta, tema propusă este Arabian Night, iar cea mai reușită ținută va fi premiată.