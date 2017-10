Agenda clubbing

Ştire online publicată Sâmbătă, 16 Octombrie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Club Phoenix Formația Vunk va susține un concert live în Club Phoenix sâmbătă, 16 octombrie, ora 21.30. Trupa Vunk a fost înființată în 1999, cu numele de Vank, re-prezentând inițialele membri-lor - Victor, Alex, Nicu și Cornel. După 10 ani de carieră și o pauză de patru ani, trupa a revenit într-o nouă formulă, sub numele Vunk. Rezervările se fac la sediu. Club Crush Sâmbătă, 16 octombrie, la Crush concertează Smiley. Club Zoom Sâmbătă, 16 octombrie, Club Zoom propune clubberilor o petrecere Sensual Night. Club Wish Tot sâmbătă, la Wish va susține un concert Connect-R. În anii premergători primului său album solo „Dragoste la Prima Vedere”, din 2008, Connect-R a fost unul dintre cei mai solicitați colaboratori, aducând multor hituri aroma sa specifică de R’n’B con-dimentat cu rap jamaican. Club Latin Fever Pregătește pentru sâmbătă, 16 octombrie, o petrecere cu tema „Funny T-shirts”.