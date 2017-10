Agenda clubbing

Ştire online publicată Sâmbătă, 11 Septembrie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Club Latin Fever Sâmbătă, 11 septembrie, la Club Latin Fever e petrecere Las Vegas Night, invitații putându-și încerca norocul la ruletă, blackjack și zaruri. Seara va fi condimentată cu mult dans și muzică bună, iar după ora 3, e Disco after party! Rezervări la 0727.187.984. Club Hangout Sâmbătă, 11 septembrie, de la ora 22:00, în Club Hangout va avea loc o petrecerea Big Boys are Back in Town. De muzică se ocupă Maquio, Even Steven, Radu M. și Fresh the Funkster.