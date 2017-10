Agenda clubbing

Ştire online publicată Sâmbătă, 04 Septembrie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Sâmbătă, 4 septembrie, la Traffik Club & Lounge e Oriental Staff Party, invitata serii fiind Shakira, singura femeie fachir din România! Biletul de intrare este 20 lei. Rezervări la 0744.608.282. v v v La restaurant Domino va avea loc sâmbătă, 4 septembrie, de la ora 20.00, la un spectacol de stand-up comedy cu Tiberiu Popovici. Prețul unul bilet este 15 lei. Rezervări la 0728.485.654. v v v Sâmbătă, 4 septembrie, de la ora 21.00, la restaurant Harlequin are loc un recital de excepție susținut de Mircea Baniciu. Rezervări la 0724.412.414. v v v Formația Mes Quins va susține un concert live pe 4 septembrie în club The Stage din Vama Veche. Concertul este programat pentru ora 22.00, iar intrarea este liberă. Trupa Mes Quins este compusă din Silviu Gherman, Ovidiu Chihaia, Ovidiu Rusu și Gina Teslaru, iar genul abordat este electro punk. Rezervări la 0746.049.458. v v v Sâmbătă, 4 septembrie, iubitorii muzicii house sunt invitați în Hafen Café la petrecerea intitulată „For The Love of House Party”. La pupitrul de mixaj se vor afla DJ Josef și DJ Sepp. Informații suplimentare și rezervări la 0735.998.667.