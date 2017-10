Agenda clubbing

Ştire online publicată Sâmbătă, 10 Iulie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

The Stage Vama Veche Formația Timpuri Noi va concerta în acest weekend în Vama Veche. Autorii hit-urilor „Star Station”, „Adeline”, „Tata” sunt așteptați pe 10 iulie în Club The Stage. Formația Timpuri Noi are 5 albume la activ și a luat ființă în 1983, rămânând underground până în 1991. Prețul unui bilet este de 10 lei. Papa la Șoni Vama Veche Trupa Kumm va susține un concert sâmbătă, 10 iulie, de la ora 22.30, la Papa la Șoni din Vama Veche. Trupa este compusă din Cătălin Mocan, Eugen Nuțescu, Mihai Iordache, Kovacs Andras, Sorin Erhan, Paul Ballo și are cinci albume la activ, ultimul fiind lansat pe 30 octombrie 2009 cu numele „Far From Telescopes”. Baza Sportivă Vama Veche Sâmbătă, 10 iulie, de la ora 22.00, la Baza Sportivă (Str. Falezei, Nr. 3) din Vama Veche va avea loc concertul Folk, Frate. Pe scenă vor urca Mysha, Johnie, Teddy și Christina Andrieș. Club Vision Neptun Lucian Bărbulescu va mixa sâmbătă, 10 iulie, în Club Vision din Neptun. Petrecerea începe după ora 23.00, iar în afterparty va fi DJ Sebastien G. Lucian Bărbulescu poate fi ascultat în fiecare seară de joi, între 22.00 și 01.00 la VibeFM. Fetele au intrare liberă. Rezervări la 0748.221.753 și 0748.221.843. Buddha Summer Club Costinești Un nou club se deschide în Costinești în week-end - Buddha Summer Club, situat pe plaja Vraja Mării. Petrecerea de deschidere a început vineri și se va termina duminică, 11 iulie. În cele trei zile de petrecere vor mixa Dan Ene, Sllash & Dope, Dj Pro6, Plusculaar, Dj Pinkie, Moonsound, Mola Rakal, Dan - Ce, Sly, Krize, Broaska, Protech Project. Tan Tan Summer Club Tan Tan Summer Club din Mamaia aniversează 7 ani de existență sâmbătă, 10 iulie. Organizatorii promit o petrecere pe cinste alături de invitații speciali: Byby & Eddy și DJ Maryo. Din programul petrecerii face parte și un concert live de saxofon și trompetă. Pentru rezervări: 0720 TAN TAN. Motozone Cafe & Lounge La Motozone Cafe & Lounge va avea loc sâmbătă, 10 iulie, de la ora 23.00, o nouă petrecere, intitulată Afterhours Night. De muzică se vor ocupa Sonicvibe, Speakeasy, Julian M și Adam Bogdan. Rezervări se fac la 0724.69.75.75. La Mania La Mania găzduiește sâmbătă, 10 iulie, o captivantă seară alături de Dandy Jack, Sonja Moonear și Sammy Dee. Primii doi formează Junction SM și mixează în această formulă de șase ani, având la activ un EP, un remix și o piesă inclusă în EP Various. Muzica lui Sammy Dee cu siguranță te va prinde în mreje, DJ-ul fiind nelipsit din line-up celebrelor nopți Get Perlonized @ Panorama Bar Berlin. Preț intrare: 20 lei. Ibiza Summer Club Ibiza Summer Club vă invită sâmbătă, 10 iulie, începând cu ora 23.30, la Playboy Party. La eveniment va fi prezentă și vedeta Playboy și asistenta emisiunii „Răi, da’ buni”, Adelina Pestrițu (fosta Vârciu). Evenimentul este susținut de Playboy Energy Drink România și organizat de Twice Events. Plaja H2O Cea mai mare petrecere reggae va avea loc sâmbătă, 10 iulie, pe malul mării, pe plaja H2O din Mamaia. Este vorba despre concertul Jaba & Moonraisers, senzația reggae a Elveției, concertele lor transformându-se în adevărate beach party-uri. El Negro va cânta în deschidere.