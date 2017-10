Agenda clubbing

Sâmbătă, 12 Iunie 2010.

Sâmbătă, 12 iunie, în Club Vision din Neptun va mixa London32, după un warm-up făcut de Andrew Joseph. London32 este compus din Marius și Bogdan Nasgodineanu, doi frați con-stănțeni care, de-a lungul timpului, au compus pentru artiști precum Mihai Trăistariu, 3 Sud Est, Holograf, Trident și mulți alții. Prețul de intrare este 20 lei, iar fetele au intrarea liberă. Rezer-vările se fac la 0748/221.753. Sâmbătă, 12 iunie, în Club Latin Fever are loc o nouă petrecere tematică: Hospital Party, iar în afterparty veți avea parte de muzică pop și rock & roll. Rezevările se fac la 0727/187.984. v v v Sâmbătă, 12 iunie, sunteți invitați în stațiunea Mamaia, lângă Hotel Rex, la deschiderea clubului Gaia. Pentru rezervări: 0723/610.933. Sâmbătă, 12 iunie, Trupa Sophisticated Lemons va susține un concert la Vama Veche, în clubul The Stage. Formația este alcătuită din Radu Osaciuc (voce), Andrei Drăgușanu (chitara), Alex Ma-rinescu (bass), Andrei Popa (tobe), iar genul abordat este indie/alternativ. Intrarea este liberă. v v v Sâmbătă, 12 iunie, în zona Hanul Piraților se redeschide Ibiza Summer Club. Evenimentul va fi marcat printr-un concert live susținut de Grasu XXL după warm-up-ul făcut de DJ Zavera. Cei prezenți la eveniment vor avea parte și un show erotic, precum și de prețuri promoționale la J&B sau Absolut. v v v În acest week-end are loc cea de-a treia ediție a singurului festival moto de pe litoralul românesc, Seawolves Bike Fest 2010. Festivalul se va desfășura în campingul „Tabăra Turist” din Mamaia. Programul concertelor: pe 11 iunie - seara blues & soft rock cu Nightlosers, George Baicea Electric Blues Band, Cyfer și Opera; pe 12 iunie - seara hard rock & heavy metal, cu Iris, Trooper, Bucovina și Incipient. Taxa de participare este de 25 lei pentru toată perioada festivalului.