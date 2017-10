Agenda clubbing

Ştire online publicată Sâmbătă, 22 Mai 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Pub 16 Ore Sâmbătă, 22 mai, ora 21.00, Pub 16 Ore (Zona Cireșica) vă invită la spectacolul de stand-up comedy „Hernie de plisc” susținut de binecunoscutul Doru Octavian Dumitru. În deschidere - un moment artistic de stand-up comedy cu un constănțean talentat: Cătălin Chisoceanu. Rezervările se fac la 0766/400.181. Club Wish Sâmbătă, 22 mai, sunteți invitați în Club Wish la prezentarea colecției „Police reloaded” realizata de Marcela Cuzic, designer-ul casei de modă „Maybe”. Informații și rezervări la 0724/406.252 și 0732/122.002. Club Latin Fever Sâmbătă, 22 mai, costumează-te și vino să te distrezi la petrecerea de bal mascat organizată în Latin Fever, singurul club latino din Constanța. Cele mai frumoase costumații vor fi premiate. După ora 3.00 - afterparty cu muzică salsa și r&b. Club Two Sâmbătă, 22 mai, club Two vă invită la petrecerea Liga I Hot & Sexy. Invitatul special al serii este DJ Miki Love, singura femeie DJ din România care mixează în bustul gol. Informații supli-mentare și rezervări la 0733/723.177. Club Zoom Sâmbătă, 22 mai, sunteți invitați la Closing Party, ultima petrecere din Club Zoom, care se va redeschide la începutul toamnei. Shot-uri gratuite, premii surpriză și bartenders fire show. Informații și rezervări la 0763/026.674 și 0728/.485.654. Club Phoenix Trupa Cargo va concerta în Club Phoenix duminică, 23 mai, de la 21:30. Ultimul album Cargo a fost lansat în 2007 sub numele „XXI” și este un dublu CD, cu 22 de piese. Biletele se găsesc la sediul clubului. Pentru rezervări sunați la 0241/667.408.