Afla totul despre terapia cu argila

Ştire online publicată Miercuri, 10 Decembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Argila absoarbe grasimile si toxinele, mirosurile, gazele, puroiul, microbii. Este, totodata, un dezintoxicant deosebit fiind capabila sa neutralizeze chiar anumite tipuri de venin.Dupa ce absoarbe subprodusii nocivi, ii expulzeaza din organism pe calea tubului digestiv.Avand proprietati antiseptice (de sterilizare), argila vindeca foarte bine ranile si contribuie la restabilirea potentialului bioenergetic in cazul unor inflalmatii.O calitate esentiala a argilei este asa-numitul tropism, capacitatea de a se orienta catre partile afectate ale corpului, catre locurile care au nevoie de regenerare bioenergetica.Argila vibreaza asemenea celulelor sanatoase si in acest fel le purifica de substantele daunatoare adunate in ele, substante care impiedica functionarea lor normala.De asemenea, este capabila sa distruga celulele bolnave, care au o alta lungime de unda.Tipuri de argilaArgila alba sau caolinul consta in general din silicat de aluminiu cu adaos de silicat de magneziu si calciu.Prezenta magneziului, a fierului si a calciului permite folosirea caolinului in cazurile de extenuare si de demineralizare a organismului, in anemie, in afectiunile de natura oncologica.Argila verde contine siliciu (49 %), aluminiu, oxid de fier, magneziu, oxizi alcalini de fier, apa.Datorita continutului ridicat de siliciu, argila verde este folosita in tratarea bolilor care apar o data cu inaintarea in varsta, ateroscleroza, tuberculoza.Argila rosie este de mare ajutor in bolile articulatiilor. O valoare deosebita are argila untoasa de culoare albastra.(sursa:www.avantaje.ro)