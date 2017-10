Află ce fetișuri și obiceiuri sexuale există pe mapamond!

Ştire online publicată Miercuri, 20 Iulie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Există obiceiuri specifice diverselor zone, țări sau continente și în ceea ce privește sexul. Trecând peste reguli, reglementări și mentalități, sunt diferențe și cu privire la fetișuri.Autoarea Eva Christina a prezentat în volumul său, The Book of Kink: Sex Beyond the Missionary, fetișurile locuitorilor diverselor țări.Astfel, după cum era de așteptat, francezii preferă sexul în trei, numit menage-a-trois. 41% dintre adulți ar fi particat amorul cu doi parteneri în același timp.În 2007, în urma unui sondaj, s-a concluzionat că australienii preferă sexul în mașină, 7% dintre repondenți admițând că au praccticat așa ceva.Columbiencele sunt moarte după masturbare. 79% dintre femeile adulte au spus că practică această metodă de satisfacere, iar taiwanezii, atât femeile cât și bărbații, folosesc deseori vibratoare. Pentru a nu se complica și pentru a gusta din două plăceri, suedezele (47%) sunt bisexuale.Englezii adoră să facă sex în public, iar neozeelandezi care sunt vegetarieni nu acceptă să facă schimb de fluide, în timpul sexului, cu persoanele care consumă carne, lapte și alte produse animale. Citește mai departe